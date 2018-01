Il trailer del film di Friends con tutti i protagonisti insieme | nuova illusione di una

God of War - downgrade o cambio di stile? Analisi del nuovo trailer : Sony Santa Monica ha pubblicato da pochissimo un nuovo trailer God of War, titolo in esclusiva per PS4, confermando anche la data di uscita del gioco: 20 aprile. Il trailer di per sé è fantastico: graficamente eccelso, recitazione molto sentita e rapporto padre/figlio che sicuramente darà più profondità al gioco. https://www.youtube.com/watch?v=K0u_kAWLJOA Si parla anche della storia di Kratos, del suo passato e in generale vediamo molti ...

DRAGON BALL FighterZ si mostra in un ultimo trailer prima del lancio! : Pronti all’arrivo di quello che promette di essere il miglior picchiaduro di DRAGONBALL di sempre? Beccatevi questo trailer e un comunicato stampa di DRAGON BALL FighterZ! Il fighting game più atteso dell’anno è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e altri distributori. Al termine della settimana, tutti gli appassionati potranno unirsi in […] The post DRAGON BALL FighterZ si mostra in un ultimo trailer prima del lancio! ...

Rampage - il nuovo trailer del film con The Rock che combatte mostri : On April 20, BIG MEETS BIGGER. #RampageMovie pic.twitter.com/U5IhXfzzhC — Rampage Movie (@Rampagethemovie) January 21, 2018 Nel 1986 debuttò negli Stati Uniti il primo capitolo di quella che sarebbe divenuta una fortuna serie di videogiochi che vedeva al centro dell’azione degli animali giganti e accecati da una terribile furia distruttrice: ora quella stessa serie, Rampage, diventa una film che arriverà nelle sale questa primavera. ...

Il film Fabrizio De André Principe Libero al cinema - un omaggio al grande cantautore italiano : il trailer e l’elenco delle sale cinematografiche : Esce oggi martedì 23 gennaio al cinema il nuovo film Fabrizio De André Principe Libero, in anteprima esclusiva per il pubblico italiano nelle sale cinematografiche. Il docu-film resterà al cinema il 23 e il 24 gennaio, prima di arrivare in tv. Il film racconta la vita artistica del noto cantautore italiano, dall'infanzia sino alla morte avvenuta nel 1999. Nel film Fabrizio De André Principe Libero è percorsa a ritroso tutta la vita del Poeta ...

La scuola più bella del mondo : trailer - trama e cast del film con Christian De Sica e Miriam Leone : Giovedì 23 gennaio alle 21.10 su Canale 5 va in onda La scuola più bella del mondo, una commedia del 2014 di Luca Miniero che ironizza su differenze culturali e pregiudizi in Italia. La scuola più bella del mondo, trama Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d’Orcia, deciso a vincere la gara della locale Festa dei giovani, decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. ...

Il nuovo trailer italiano del fantasy Disney Nelle pieghe del tempo - Best Movie : Una quinta dimensione fuori dalle regole del tempo e dello spazio. Ecco il mondo in cui verrà catapultata Meg ( Storm Reid ) nel nuovo fantasy Disney dal titolo Nelle pieghe del tempo . Il film, Nelle sale dal prossimo 29 marzo, riunirà un cast d'eccezione in cui compaiono ...

LEGO Marvel Super Heroes 2 : ecco un nuovo trailer del nuovo DLC Champions : LEGO Marvel Super Heroes 2 ha lanciato un nuovo DLC Champions questa settimana, il quale include diversi personaggi riporta Nintendoeverything.L'acquisto del pacchetto consente l'accesso ad Amadeus Cho, Nova, Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) e Hawkeye (Kate Bishop).ecco qui di seguito uno sguardo a questo nuovo DLC:Read more…

Call of Duty : WWII - The Resistance - ecco il trailer ufficiale dell'evento : La Resistenza è alla ricerca di nuove reclute. Preparatevi per il primo DLC di Call of Duty: WWII - "The Resistance", con un nuovo evento di gioco gratuito a partire dal 23 gennaio, che includerà: la nuova Divisione Resistenza, più armi gratuite, il ritorno della modalità "Demolizione", il nuovo equipaggiamento Resistenza, le playlist con PE doppi e altro ancora.Il trailer esclusivo è visualizzabili qui di seguito.Read more…

Tomb Raider : Il nuovo trailer del film è online! : Sulla base degli ultimi videogiochi prodotti dalla “Crystal Dynamics”, “Tomb Raider” è pronto a sbarcare al cinema, presentandosi con un nuovo trailer! Da Angelina Jolie a Alicia Vikander! Nel 2011 la GK films – divisione della Warner – acquistò i diritti di Tomb Raider con l’intenzione di produrre un nuovo film sulla ragazza avventuriera molto famosa nel mondo dei videogiochi: Lara Croft. Produrre un ...

Pubblicato il nuovo trailer ufficiale del film di Tomb Raider : E' stato oggi Pubblicato il trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, pellicola dedicata all'avventuriera videoludica molto amata dai fan.Tomb Raider è un film del 2018 diretto da Roar Uthaug, basato sull'omonimo videogioco del 2013 creato da Crystal Dynamics. Ecco di seguito il trailer appena Pubblicato:La pellicola è un reboot della saga cinematografica ispirata alla celebre serie videoludica e ha come protagonista Alicia Vikander nei panni ...

L’emozionante trailer del nuovo film di Gus Van Sant : Gus Van Sant è tornato (a tre anni di distanza da La foresta dei sogni) ed è pronto a emozionare con un film duro ma con una sua dolcezza, dove la sconfitta si tramuta in speranza e poi rinascita. Il titolo è Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot e riprende il romanzo (che racconta la vera storia) di John Callahan che, miracolosamente sopravvissuto a un incidente d’auto, si trova su una sedia a rotelle. La cosa lo fa sprofondare ancora di ...

Ella & John – The Leisure Seeker - il trailer del nuovo film di Paolo Virzì con Hellen Mirren e Donald Sutherland : È uscito il 17 gennaio Ella & John – The Leisure Seeker, il nuovo film di Paolo Virzì. Scrive Davide Turrini su queste pagine: “Hemingway, Janis Joplin, Donald Trump e Donald Sutherland. L’italiano in America è sempre un Paolo, ma questa volta di cognome fa Virzì. E sulle strade degli Stati Uniti, dove ha girato The Leisure Seeker, in Concorso alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, l’autore de La Pazza Gioia sembra aver preso ...

The Handmaid's Tale 2 - le rivelazioni del primo teaser trailer : Nell'era dello scontro tra i titani dello streaming, come Netflix e Amazon, la 'piccola' Hulu ha avuto una bella rivincita con The Handmaid's Tale , che ha trionfato agli Emmy Awards e ai Golden Globe , riscosso il plauso della critica e del ...