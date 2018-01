Il sindaco di New York  si rifiuta di incontrare Trump | «Da lui  politiche razziste»

Lettera con proiettili e svastica al sindaco - è una seria minaccia? Il sondaggio di gonews.it : Che la causa di questa intolleranza sia la crisi economica, l'inasprirsi delle contrapposizioni sociali o una politica che da una parte fomenta e usa a fini elettorali questi sentimenti e dall'altra ...

Avanti un altro! 2018 - Salottino : new entry Indignato - sindaco - Vecchia e Ventriloqua - parla Paolo Bonolis : Avanti un altro! torna su Canale 5 da lunedì 8 gennaio alle 18.45. Ecco le novità nel cast e le dichiarazioni di Paolo Bonolis che ricondurrà il game show con Luca Laurenti. Avanti un altro! 2018, personaggi del Salottino e meccanismo Introdotto l’anno scorso, tornerà anche in questa edizione il “Salottino”, capitanato da Miss Claudia […] L'articolo Avanti un altro! 2018, Salottino: new entry Indignato, Sindaco, Vecchia e Ventriloqua, ...

Scala incontra New York - bilancio 2017 più che positivo - la soddisfazione del sindaco Mansi. : All'interno del festival, accanto a concerti e spettacoli di vasto richiamo (il già citato Ughi, che ha donato un saggio della sua arte in memoria delle vittime dell'11 settembre 2001, ma anche la ...

Esplosione a New York. Il sindaco De Blasio non ha dubbi : "attacco terroristico" : Sarebbe stato ispirato dall' Isis il 27enne l' autore dell' Esplosione che c'è stata stamane 11 dicembre a Port Authority , la stazione centrale dei bus a New York non lontano da Times Square . Lo ha ...

60 news del 28 novembre 2017 - Caulonia : Parla il vicesindaco - IL VIDEO - Calabria Reportage : ... Calabria flash • Calabria news • Reggio Calabria • Senza categoria • Spettacoli Premio ' Penna d'oro' al produttore televisivo ed editore Graziano Tomarchio 4 luglio 2017 ...

La pizza di Gino Sorbillo conquista New York e il sindaco De Blasio : ... in questa video intervista che anticipa con parole di grande umiltà, a loro volta infarcite di quella passione napoletana di cui è diventato oramai ambasciatore nel mondo. 'Sono soltanto un ...

New York : De Blsio rieletto sindaco : 4.08 Il democratico italoamericano Bill de Blasio è stato rieletto sindaco di New York per il secondo mandato. Ha battuto la rivale repubblicana Nicole Malliotakis, parlamentare dello stato di New York che lo ha accusato di tutto, dal fare sonnellini in ufficio a pratiche di finanziamento discutibili durante le comunali del 2013. Ha battuto anche Richard 'Bo' Dietl, ex agente del dipartimento di polizia che ha dipinto de Blasio come un ...

New York - attentato a Manhattan : 8 morti - il sindaco : 'È terrorismo' : New York, attentato a Manhattan: 8 morti, il sindaco: 'È terrorismo' Un camion ha invaso la pista ciclabile e travolto ciclisti e pedoni: catturato l'assalitore Giuseppe D'Alto Esperto di Tv e Gossip G. . D'Alto Segui Segui gia' Curato da Federico Gonzo Pubblicato il: 31 ottobre 2017 31 ottobre 2017 ...