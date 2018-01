Il Segreto trama prime-time 24-01 : Matias ama ancora Beatriz - Hernando ingannato : Bentornati con la rubrica sulle anticipazioni de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato la pace tra Hernando e sua moglie nelle puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio. La trama della puntata serale trasmessa mercoledì 24 gennaio rivela che il triangolo amoroso tra Beatriz, Matias e Marcela entrerà nel vivo, mentre Camila metterà alla prova Hernando. Anticipazioni Il Segreto puntata 24-01: la lite di Beatriz e ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : Matias e Beatriz cedono alla passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: si riaccende la passione tra Matias e Beatriz! Francisca vendicativa! Anticipazioni Il Segreto: Francisca pronta a vendicarsi di Cristobal e di Severo! Camila attratta pericolosamente da Nicolas! Beatriz e Matias si abbandonano alla passione! Lucia scappa da Puente Viejo, mentre Adela e Carmelo concedono un’ultima chance al loro amore! Passione, ...

Don Matteo trama 25 gennaio : il Segreto di Seba - Anna riconquista Giovanni? Video : Tanti nuovi colpi di scena nelle nuove puntate di Don Matteo [Video], la fiction con protagonista Terence Hill arrivata alla sua 11esima edizione. La trama della terza puntata, in onda giovedì 25 gennaio, su Rai Uno rivela che il capitano dei carabinieri sfoderera' il suo fascino per riconquistare il suo ex marito, mentre sara' svelato il segreto di Seba. Anticipazioni Don Matteo 3^ puntata: Anna riconquista Giovanni? La trama del primo episodio ...

Don Matteo trama 25 gennaio : il Segreto di Seba - Anna riconquista Giovanni? : Tanti nuovi colpi di scena nelle nuove puntate di Don Matteo, la fiction con protagonista Terence Hill arrivata alla sua 11esima edizione. La trama della terza puntata, in onda giovedì 25 gennaio, su Rai Uno rivela che il capitano dei carabinieri sfodererà il suo fascino per riconquistare il suo ex marito, mentre sarà svelato il segreto di Seba. Anticipazioni Don Matteo 3^ puntata: Anna riconquista Giovanni? La trama del primo episodio della ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-26 gennaio 2018 : Cristobal - spinto da Francisca - lascia morire il padre! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio 2018: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio, ecco perché! Anticipazioni Il Segreto: Camila ed Hernando pianificano come sbarazzarsi di Lucia! Francisca ha in pugno Cristobal! Adela pronta a lasciare il paese ed il progetto della scuola! Momenti drammatici per Fe! Beatriz e Matias capiscono di amarsi ancora! Tensione, pathos e suspense, oscuri piani e ...

Il Segreto trama serale 17-01 : Valdesalce smaschera il marito - Cristobal punito Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla sesta stagione [Video] de #Il Segreto, la soap opera che ha appena visto Lucia tentare di uccidersi con laudano. La trama della puntata serale de Il Segreto in onda mercoledì 17 gennaio alle 21:10 rivela che Camila fara' una scoperta che la sconvolgera', mentre il cuore di Fè sara' ridotto in mille pezzi da Mauricio. Il Segreto puntata pomeridiana 17-01: la confessione di Camila Le ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-19 gennaio 2018 : arriva il temuto padre di Cristobal! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio 2018: Eusebio pronto a punire Cristobal! Hernando confessa il tradimento! Anticipazioni Il Segreto: Eusebio Garrigues, padre adottivo di Cristobal, giunge a Puente Viejo con l’intento di punire il figlio! Hernando confessa a Camila di averla tradita con Lucia! Nicolas sempre più innamorato della Valdesalce! Parte una nuova appassionante settimana in compagnia ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 8-12 gennaio 2018 : Severo compare davanti a Cristobal ed è scontro! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Cristobal sulle tracce di Candela e suo figlio dopo la rivelazione di Severo! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal, dopo l’apparizione di Severo, è furibondo e minaccia di uccidere Candela e Carmelito! Marcela e Matias vengono dichiarati marito e moglie! Beatriz è disperata! Lucia viene ritrovata priva di sensi! Un tripudio di colpi di scena saranno i nuovi ...

Il Segreto anticipazioni : Camila dice ad Hernando di essere incinta - trama 1626 Video : Nella puntata di oggi 28 dicembre 2017 de #Il Segreto, Lucia ha prestato la sua camicia da notte a Camila, sicura che avrebbe scatenato l'inferno. In effetti, quando il Dos Casas ha visto la moglie indossare lo stesso vestito con il quale la Torres l'ha sedotto, ha avuto un colpo al cuore. Preso dai sensi di colpa, ha respinto la moglie, che si è allontanata dalla stanza evidentemente turbata. Intanto, Lucia non smette di tormentare Hernando, ...

Il Segreto anticipazioni : Emilia e Alfonso scioccati dal suo ritorno - trama 1728 Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto non smettono di rendere incandescente la scena a Puente Viejo. Tra intrighi, nuove alleanze e amori impossibili, trova ampio spazio un ritorno decisamente inatteso, che sorprendera' non poco Emilia ed Alfonso. I due non perderanno tempo e le correranno incontro... di chi si tratta? Il Segreto trame spagnole gennaio 2018: un uomo pieno di misteri Nelle puntate iberiche de Il Segreto, Julieta dovra' ...

Il Segreto anticipazioni : Francisca e Raimundo si sposano - trama 1706 Video : Che cosa succedera' nelle prossime puntate de #Il Segreto? Da non perdere assolutamente l'episodio numero 1706, gia' trasmesso in territorio iberico e che ha lasciato i telespettatori senza fiato. Dopo la partenza dei Dos Casas e l'arrivo dei personaggi della nuova stagione, tutto si stravolgera' nel poco tranquillo paesino della comarca. A muovere le acque e a sconvolgere i cittadini sara' un matrimonio alquanto inaspettato... Il Segreto ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 2-6 gennaio 2018 : Beatriz blocca le nozze di Matias e Marcela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Beatriz si presenta in chiesa per convincere Matias a non sposare Marcela! Guai per Carmelo, bloccato a Miel Amarga a causa dell’arrivo di Don Gaspar! L’uomo rischia di morire avvelenato! Hernando escogita un piano per liberarsi di Lucia… Anticipazioni Il Segreto: il piano di Severo, Francisca e Carmelo è in bilico! Beatriz, consigliata da Lucia, ...

Il Segreto anticipazioni - Hernando confessa che Lucia è la sua amante trama 1577 Video : Il tradimento di Hernando con Lucia ne #Il Segreto ha raggelato i telespettatori, che di certo non si aspettavano un simile gesto dal fedele Dos Casas. Eppure, le lusinghe e le moine della Torres hanno colpito nel segno. Ci vorra' ancora del tempo prima che Camila venga a scoprire tutto, che cosa succedera'? Di to tutti i dettagli... Il Segreto Canale 5: Hernando e Lucia amanti, Camila si allontana Ormai la frittata è stata fatta, Hernando e ...