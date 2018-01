Il ritorno delle Province | enti morti che assumono

Vodafone aumenta il costo delle offerte e annuncia il ritorno alla fatturazione mensile : Poco alla volta, gli operatori italiani si stanno tutti adeguando alla nuova legge approvata verso la fine dello scorso anno che impone loro di modificare la fatturazione delle offerte da 28 giorni a mensile. Alcuni operatori si sono già esposti nelle passate settimane sulla questione pubblicando i nuovi termini per i loro clienti e oggi è il turno di Vodafone, che sta comunicando la cosa ai suoi clienti tramite SMS e tramite un comunicato sul ...

DANIELE BOSSARI - 90 SPECIAL / La gioia del conduttore per il ritorno in tv. Svelata la data delle nozze : DANIELE BOSSARI, ospite della prima puntata di 90 SPECIAL, ha parlato del suo matrimonio con Filippa Lagerback, svelando la data scelta per il fatidico sì.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:44:00 GMT)

Microsoft sta lavorando al ritorno di Fable : delle fonti di Eurogamer lo confermano : Ricordate quando abbiamo parlato dell'apertura del nuovo studio di Playground Games (team che negli anni si è concentrato sullo sviluppo di Forza Horizon)? Lo studio aveva attirato l'attenzione di molti perché a quanto pare si sarebbe occupato di un action RPG open-world sfruttando personalità del settore che avevano lavorato su GTA V, Metal Gear Solid e Hellblade. Secondo delle fonti di Eurogamer.net questo studio si sta occupando del ritorno ...

TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE : NIRAI-KANAI N. 1 – Il ritorno delle Clamp! : Dopo l’annuncio a Lucca Comics & Games 2017 finalmente arriva in Italia TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE: NIRAI-KANAI n. 1, l’ultimo successo del quartetto di fumettiste giapponesi più famoso al mondo, le CLAMP, e sequel diretto di TSUBASA RESERVoir CHRoNiCLE. Il volume, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 10 gennaio 2018. Recuperati i ricordi di Sakura, Shaoran e compagni hanno ...

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma ... : Confermata invece la prima serata (ore 20.45): entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' ...

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo : Juventus-Atalanta sarà la seconda semifinale della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri hanno vinto il derby contro il Torino, i nerazzurri hanno invece realizzato l’impresa espugnando il San Paolo di Napoli e ora le due squadre si sfideranno a caccia di un posto in Finale. La squadra di Max Allegri, vincitrice delle ultime tre Coppe Nazionali, partirà con tutti i favori del pronostico contro gli orobici che tornano a giocare una ...

Ecco perché il ritorno delle stelle marine nella California meridionale è molto importante : nella California meridionale, le stelle marine potrebbero mostrare un ritorno dopo una misteriosa malattia che ha devastato le popolazioni e le specie lungo la West Coast. Gli scienziati della California meridionale riportano di aver visto stelle adulte per la prima volta dopo anni. La sindrome degenerativa della stella marina provoca lo scioglimento e la dissoluzione degli animali entro pochi giorni prima che muoiano, mutilate. Le stelle marine ...

Prossimo turno Serie A - 20a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : il girone di ritorno si apre il 5 gennaio! : Dopo l’assegnazione del titolo platonico di Campione d’inverno della Serie A di calcio, è tempo di tornare in campo: con l’inizio dell’anno solare 2018 al via il girone di ritorno. Ad aprire le danze saranno Chievo ed Udinese, in un atipico anticipo al venerdì pomeriggio, cui farà seguito il match di cartello della giornata, che vedrà opposte Fiorentina ed Inter. Il programma del giorno dell’Epifania prevede le restanti otto ...

Promesse mancate/Il prepotente ritorno delle riforme economiche : Sciolte le Camere, fissata la data del voto (4 marzo 2018), siamo entrati in campagna elettorale anche ufficialmente. È il tempo delle Promesse, o forse sarebbe meglio dire dei sogni, perché la ...

Milan-Lazio - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo : La Coppa Italia è già giunta alle Semifinali. Con la vittoria nel Derby contro l’Inter ai supplementari, il Milan ha raggiunto nella sfida che deciderà la prima finalista la Lazio, che ha invece avuto la meglio sulla Fiorentina. Saranno loro a giocarsi un posto nell’ultimo atto, quello che assegnerà la Tim Cup. Per i biancocelesti è diventata un’abitudine, alla quarta semifinale in sei edizioni. Per i rossoneri, invece, sarà ...

Sci alpino - il grande ritorno della Stelvio di Bormio. 3 anni dopo - torna una delle piste più tecniche e difficili del mondo : “La pista Stelvio è il teatro alla Scala degli sport invernali“. Parola di Gian-Franco Kasper, presidente della Federazione Internazione di Sci. E infatti la pista Stelvio di Bormio farà il suo ritorno nella Coppa del mondo di sci alpino dopo 3 anni di assenza. È considerata unanimemente la pista più spettacolare e tecnica del mondo ed un motivo c’è. 3.186 metri di percorso con un dislivello di 987 metri ed una pendenza massima ...

Basilica di Collemaggio - oggi cerimonia di riapertura e il ritorno delle spoglie di Celestino V : L'Aquila - Gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, proprietà del Comune de L'Aquila, riaprirà oggi, mercoledì 20 dicembre, dopo un restauro finanziato da Eni, con progettazione e direzione dei lavori curate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e cratere. Interverranno il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il ministro dei ...

