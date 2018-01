Il Papa contro le fake news | ' Fanno dilagare odio e arroganza'

Papa Francesco contro il "serpente astuto" delle fake news : Una lezione di giornalismo. Non c'è altra definizione, per il messaggio che Papa Francesco ha scritto per la Giornata mondiale delle comunicazioni (13 maggio 2018) e che è stato reso noto, come tradizione, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Ginevra che all'inizio del Seicento per parlare ai molti che non avrebbe potuto raggiungere con la sua predicazione, ...

Pedofilia nella Chiesa. O'Malley contro il Papa : Roma - Che il tema della Pedofilia nella Chiesa rappresentasse uno dei dossier più scottanti che il Papa si sarebbe trovato ad affrontare in Cile si poteva immaginare fin dall'inizio del suo viaggio. ...

Ultimo giorno del Papa in Perù. "Lottare contro il femminicidio". La polemica su Barros : Papa Francesco conclude oggi la sua visita in Perù e con essa il suo 22/mo viaggio internazionale, che lo ha portato anche in Cile, il sesto in cui ha toccato Paesi dell'America Latina.

Papa lancia appello contro femminicidio : 22.50 "Vi invito a lottare contro una piaga che colpisce il nostro continente: il femminicidio. Sono molte le situazioni di violenza che sono tenute sotto silenzio al di là di tante pareti". Lo ha affermato Papa Francesco durante la celebrazione mariana per la Virgen de la Puerta, nella Plaza de Armas, a Trujillo, in Perù. Lottate "contro questa fonte di sofferenza", ha detto, chiedendo che "si promuova una legislazione e una cultura di ...

Papa IN CILE/ Il realismo di Francesco contro i nuovi terroristi e i neo-conquistadores : Ieri il PAPA è volato nel sud del CILE, nella terra rivendicata dal popolo Mapuche, un problema per la democrazia CILEna. E Francesco ha scelto, ma senza ideologia. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:08:00 GMT)PAPA IN CILE/ Da dove ricominciare quando il peccato della Chiesa ha tradito il popolo?, di C. CaricatoPAPA IN CILE/ Guardare prima di giudicare, la sfida di Francesco a chi brucia le chiese, di C. Caricato

Le proteste contro il Papa in Cile : Le foto delle manifestazioni seguite al suo arrivo a Santiago, contro le violenze sessuali nella Chiesa e un prete in particolare The post Le proteste contro il Papa in Cile appeared first on Il Post.

Papa : contro mapuche ingiustizie e violazione di diritti umani : Roma, 17 gen. (askanews) - "In questo contesto di ringraziamento per questa terra e per la sua gente, ma anche di sofferenza e di dolore, celebriamo l'Eucaristia. E lo facciamo in questo aerodromo di ...

Papa Francesco colpito in testa da un giornale/ Video - paura a Santiago del Cile : protesta contro Bergoglio? : Papa Francesco colpito in testa da un giornale: Video, attimi di paura a Santiago del Cile, ma senza conseguenze. Nuova protesta contro Bergoglio e la Chiesa Cilena?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:49:00 GMT)

