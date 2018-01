Il gioco rischioso di delegittimare le ipotesi per il dopo-voto

Fares : "rischioso creare un gioco solo co-op come A Way Out? Non me ne frega un ca**o del mercato" : Con il "Fuck the Oscars" dei The Game Awards tutto sommato archiviato con tanto di spiegazione da parte del diretto interessato, Josef Fares può tornare a parlare del proprio gioco, di un progetto che va contro i trend del mercato proponendo un'esperienza esclusivamente cooperativa a due giocatori.In A Way Out non c'è scelta, si può giocare online con un amico anche utilizzando una sola copia del gioco (una feature confermata e davvero ottima) ...