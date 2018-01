Il disastro del Moby Prince | la Commissione d' inchiesta | soccorsi assenti e indagini

Conte senza peli sulla lingua : “la mancata qualificazione dell’Italia? Un disastro…” : “Per l’Italia e’ stato un disastro non qualificarsi al Mondiale, quindi e’ normale che bisogna cambiare e che si deve costruire qualcosa di importante per il futuro”. Cosi’ l’ex commissario tecnico della Nazionale, Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con l’Arsenal, valido per la Coppa di Lega inglese. “L’Italia e’ una grande nazione dove il ...

Il disastro della petroliera cinese ore preoccupa : la chiazza si è espansa su oltre 330 km quadrati : La fuoriuscita di greggio raffinato e di carburante dalla petroliera iraniana Sanchi, affondata il 14 gennaio al largo di Shanghai nel mar cinese meridionale, si è estesa su una superficie di oltre 330 km quadrati, alimentando i timori di un gravissimo disastro ambientale. E' l'ultima stima della State Oceanic Administration, l'Autorità marittima cinese, in base all'elaborazione di tre grandi chiazze alle quali se ne sono aggiunte ...

KURSK : il gioco sul disastro del sottomarino russo riceverà il supporto alla realtà virtuale : Nell'agosto del 2000 nel mare di Barents, riporta VRfocus, al largo delle coste settentrionali della Norvegia e della Russia, il sottomarino russo K-141 KURSK ha cessato di dare alcun segnale, sparendo nell'oblio.Non è mai stato spiegato cosa possa aver dato via a questo disastro, e sappiamo bene come la verità possa spesso mostrarsi più incredibile della funzione.Gli sviluppatori del videogioco KURSK hanno appena annunciato che porteranno la ...

Parma - Pizzarotti accusato di disastro colposo per l'alluvione del 2014 : È accusato di disastro colposo in concorso il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, per l'alluvione del torrente Baganza che devastò una vasta area della città emiliana il 13 ottobre del 2014. L'...

DIRETTA / Strasburgo Venezia (risultato live 23-17) info streaming video e tv : Avvio disastroso della Reyer : DIRETTA Strasburgo Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Rhenus Sport e vale per l'undicesima giornata del girone C in Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Hotel Rigopiano - le chat dei sindaci prima del disastro. "In Prefettura tutti via" : Al centro della cronaca c'è il palazzo che a Pescara ospita Prefettura e Provincia insieme. Lì arrivano le telefonate di Quintino Marcella che prova a dare l'allarme. Sempre lì, tra le 15.40 e le 17.

Appello di Castelli (M5S) : No al ritorno dei professionisti del disastro : Roma – Queste le dichiarazioni di Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle: “Facciamo noi un Appello agli italiani per andare al voto il prossimo... L'articolo Appello di Castelli (M5S): No al ritorno dei professionisti del disastro su Roma Daily News.

Il fenomenale tiro della signora Dorinha sulla pista da bowling : lei mira ai birilli ma il risultato è disastroso : La scena è stata filmata il 6 gennaio, in un bowling di Cacoal, in Brasile, e poi diffusa sui social network dai parenti della signora. In pochi giorni ha fatto il giro del mondo: “La zia Dorinha ha fatto strike” è il commento di chi era con lei L'articolo Il fenomenale tiro della signora Dorinha sulla pista da bowling: lei mira ai birilli ma il risultato è disastroso proviene da Il Fatto Quotidiano.

Risarcimento per il disastro ambientale in Nigeria : Eni sarà giudicata in Italia - prima vittoria della comunità Ikebiri : Eni sarà giudicata in Italia in merito al Risarcimento per il disastro causato sette ani fa alla comunità Nigeriana di Ikebiri dopo lo scoppio di una conduttura della controllata Nigerian Agip Oil Company e la fuoriuscita di petrolio che danneggiò fauna e vegetazione dell’area. Il giudice ha respinto la richiesta della multinazionale Italiana di fermare il processo per mancanza di giurisdizione, disponendo invece di procedere nel merito. La ...

Valanga travolge condominio a Sestriere - soccorritore : “Ho visto la paura negli occhi della gente - poteva essere un disastro” : “Ho visto la paura negli occhi della gente, poteva essere un disastro“: lo racconta all’Agi Michele Belmondo, operatore della Croce Rossa di Susa, tra i soccorritori intervenuti nella notte a Sestriere, presso il condominio “San Vittorio” di Sestriere, travolto da una Valanga. “Nei primi due piani dell’edificio la neve ha completamente invaso i corridoi, spaccando vetri, porte e serramenti. Per fortuna, ...

Voyager 2018 con Roberto Giacobbo : intervista al nobel della medicina Kandel e il disastro della diga del Gleno : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai2.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, sulla sezione dedicata di Rai Replay . Voyager: le ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione? Le cause della cancellazione tra ascolti disastrosi e faide tra star : Proprio qualche mese fa, Kunal Nayyar anticipava che The Big Bang Theory 12 sarebbe stata l'ultima stagione della serie tv perché, secondo lui, i personaggi avevano ormai raggiunto una certa maturità. Durante le feste, però, sono emerse le vere cause che motiverebbero la chiusura della sit-com, in onda negli Stati Uniti dal 2007. A parlare è la classica fonte interna alla produzione che avrebbe raccontato a RadarOnline come il set di The Big ...