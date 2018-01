I The Kolors a Sanremo 2018 fuori dalla gabbia con Frida e senza programmi | “Ci sentirete

Stash dei The Kolors : “Sanremo per andare oltre l’inglese - Elisa mi sta consigliando…” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018, dovranno cantare “eccezionalmente” in italiano. Quando Maria De Filippi diceva riferita a loro: “No i vincitori di Amici al teatro Ariston”. Stash: “Sanremo per uscire dalla gabbia dell’inglese” Finora la band di Amici 14 aveva cantato solo in italiano. Ma ovviamente al Festival non è possibile. “La nostra […] L'articolo Stash dei The Kolors: ...

The Kolors al Festival di Sanremo : 'Con il brano in italiano usciamo dalla gabbia inglese' : Riesce ad entrare nel mondo di un cantante', ammette Stash, che ha disegnato anche le giacche che lui e i suoi compagni indosseranno al Festival. Al direttore artistico Claudio Baglioni fanno ...

The Kolors al Festival : 'In Italiano - ma nel nome del ritmo' : Quando ascoltiamo Enzo ci riempiamo di buone vibrazioni, possiamo essere in qualsiasi angolo del mondo ma ci ricordiamo da dove veniamo e come vive, e canta, e suona, e soffre la nostra gente, la ...

5 curiosità su Stash e i The Kolors : i look anni '80 - i tatuaggi e la lite agli Mtv Awards : Quelli di Stash sono ispirati ai suoi idoli del mondo della musica: Michael Jackson (di cui si è tatuato un'immagine) e i Pink Floyd. Stash e The Kolors agli Mtv Awards agli Mtv Awards 2016 , Stash e ...

Stash dei The Kolors piange la fan volata in cielo : "Ciò che mi ha dato lo porterò dentro" : Lutto per Stash dei The Kolors: il cantante ha scritto un messaggio molto sentito per salutare una fan volata in cielo troppo presto. La ragazza in questione era una fan dei The Kolors e ha avuto la possibilità di incontrare il suo idolo, che non ha dimenticato di darle l'ultimo saluto, seppure sui social network. Sono gesti che comunque fanno sempre molto piacere, sia per la famiglia delle persone scomparse sia a tutti gli altri, perché ...

The Kolors a Mai più bullismo incontrano Simona : i consigli di Stash per ignorare i bulli a scuola (video) : I The Kolors a Mai più bullismo incontrano Simona, una loro fan. "Mi vergogno molto di entrare a scuola", racconta la ragazza che sta affrontando il difficile momento dell'adolescenza e deve vedersela con i bulli che in classe non le rendono la vita semplice. "A scuola vengo presa di mira da un gruppetto", continua, spiegando a Stash Fiordispino cosa succede nella sua vita. Simona incontra i The Kolors a Roma e da parte dei tre artisti il ...

Stash dei The Kolors : la dedicata alla fan volata in cielo commuove il web : Stash commuove il web: il cantante solista dei The Kolors e il ricordo della piccola fan volata in cielo Stash e i The Kolors, dopo la loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sono ancora molto seguiti dal pubblico che li ha conosciuti all’interno del talent. I fan che quotidianamente palesano al gruppo il […] L'articolo Stash dei The Kolors: la dedicata alla fan volata in cielo commuove il web proviene da Gossip e Tv.

Il medley dei The Kolors a Music riporta i Queen su Canale5 prima del debutto a Sanremo 2018 (video) : Il medley dei The Kolors a Music porta i Queen in prima serata su Canale5, dopo la loro interpretazione in Money dei Pink Floyd. Stash e i suoi hanno quindi ritrovato Paolo Bonolis dopo che solo un anno fa avevano spiegato dell'origine della loro passione e del nome Stash, derivato proprio dall'attaccamento al gruppo di Roger Waters. Il gruppo ha quindi portato un energico medley dei Queen, aprendo le danze con una loro personale ...

