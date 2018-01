Hollywood e i portali dimensionali

Leggi la notizia su universo7p

(Di mercoledì 24 gennaio 2018)e i. I miti e le leggende hanno attraversato gli eoni del tempo come ”Chimere immortali” alla stregua di un cantico cinguettìo, costante nel suo lungo andare.da sempre è sinonimo di cinema…spettacolo… cultura. Una meta turistica e attrattiva per artisti e attori, per nuove leve e personalità già affermate, alla ricerca delle cosiddette ”luci della ribalta”. ”Il non plus ultra” dello Star system mondiale. Ma dietro a questa parvenza alberga un lato oscuro fatto di luci e ombre. Un epicentro mistico permeato di simbologie occulte ed evocazioni magiche.e i. La ricostruzione del Tempio babilonese proprio lì nel centro commerciale della città degli Oscar,( Babylon-cancelli degli Dèi) archetipicamente è un omaggio e nel contempo un rimando alle figure alate e ...