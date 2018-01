HAPPY! - Una missione disperata | piste pericolose e oscuri segreti

: Happy Casa Brindisi e #AvanziPopolo 2.0 hanno deciso di lanciare una iniziativa di sensibilizzazione sullo spreco a… - HappycasaNBB : Happy Casa Brindisi e #AvanziPopolo 2.0 hanno deciso di lanciare una iniziativa di sensibilizzazione sullo spreco a… - NGBenj : RT @LanciaClub: @LESBODROMICA @LanciaAuto @ilovelancia @LanciaCareIT @Rally_d_Italia @MonzaRallyShow @MotorShowBo @Rally_it @RallyTalent @Y… - LanciaClub : @LESBODROMICA @LanciaAuto @ilovelancia @LanciaCareIT @Rally_d_Italia @MonzaRallyShow @MotorShowBo @Rally_it… - HopeWorld218 : Io piang- ??????? sei così precious,, for real ?????????????? grazie mille, passa anche tu una bella giornata mi raccomand… - aarr_faacsar : Tu no hai colpe bambina ritardata... Hai fatto tutto PE mammula la tossica... Se non ti vuole bene gli compri una d… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del settimo e penultimo episodio di, in onda questa sera su SyFy. L'episodio si intitola "Destroyer of Worlds", titolo che ci fa chiaramente capire che le cose inizieranno a diventare più serie del previsto, dove i nostri protagonisti affronteranno nuove esfide.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x06 "The Scrap Yard of Childish Things"Cominciamo dalla sinossi:"Finalmente riuniti, Sax e Happy fanno un ultimo sforzo per salvare Hailey; Amanda insegue una pericolosa pista per conto suo; Blue e Isabella arrivano a scoprire un oscuro segreto di famiglia."Meredith tornerà all'opera, la quale, dopo il racconto scioccante di sua madre sulla morte di suo padre, realizza che Blue è in qualche modo coinvolto, dandole un'opportunità di uscire dalla sua stretta e di schierarsi con Nick.Il malvagio Blue, oltre che essere oggetto di interesse per ...