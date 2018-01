' Ha raggiunto l' amata Rina' | Sgarbi | quel grave lutto in famiglia

: Volevamo segnalare un piccolo traguardo raggiunto dall'autoproduzione della nostra amata ?ikoi •... - EdizioniNuPress : Volevamo segnalare un piccolo traguardo raggiunto dall'autoproduzione della nostra amata ?ikoi •... - AnnaMar72055236 : @LoredanaRiccard @niallismysecret Bravissima la sua "colpa"è proprio qst avere la fortuna di amare è essere amata d… - MarsiliMarsili : Ciao Asia,dolce gattina, hai raggiunto finalmente la tua prima padrona molto amata e corri felice sul ponte dell’arcobaleno ?? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Èin casa: Elisabetta e Vittorio perdono l'amato padre. È venuto a mancare alla veneranda eta' di 97 anni Giuseppe detto Nino. Storico farmacista della bassa, ha gestito per una vita la sua attivita' a Ro ferrarese insieme all'moglie Catedettascomparsa nel 2015 all'eta' di 89 anni. Si conobbero ai tempi dell'Universita', all'interno delle aule di chimica, e non si lasciarono mai più convolando in to a giuste nozze, pare in maniera alquanto eccentrica per l'epoca: all'insaputa di tutti. Creando dunque un comprensibile scandalo perperiodo storico. L'amore per la cultura Saranno Nino ead avvicinare ed insegnare ai figli l'amore per la cultura a 360 gradi che portera' sia Vittorio che Elisabetta ad intraprendere carriere differenti, ma entrambe legate alla passione per le creativita' umana. La sorella del più celebre critico ...