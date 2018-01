Gustavo Gomez al Boca? Calciomercato Milan | 2 milioni la distanza tra domanda e offerta

Gustavo Gomez AL BOCA?/ Calciomercato Milan - Mirabelli : nessuna lite con l'agente del paraguaiano : GUSTAVO GOMEZ al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:41:00 GMT)

Gustavo Gomez al Boca?/ Calciomercato Milan - il difensore diventa un caso. Si vuole chiudere entro giovedì : Gustavo Gomez al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Milan - Boca-Gustavo Gomez : c'è una deadline : Gustavo Gomez è sempre nel mirino del Boca Juniors . Come ricorda la Gazzetta dello Sport , in Argentina il mercato chiude giovedì, quindi tutti i giocatori prelevati dopo quella data possono giocare solo in coppa ma non in campionato. Se gli Xeneizes vogliono il difensore del Milan ,...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - il Boca Juniors non soddisfa le richieste per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gustavo Gomez non rientra più nei piani dei rossoneri. Il Boca Juniors non soddisfa però le richieste economiche del MILAN(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Milan-Boca : c'è distanza per Gustavo Gomez : Come riferisce Sky Sport si è concluso da pochissimi minuti un incontro tra Massimiliano Mirabelli e Augusto Paraja, agente di Gustavo Gomez , che ha parlato per conto del Boca Juniors. L'incontro non è andato bene. Al ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - le cifre per l'affare Gustavo Gomez (ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Giorni caldi per la trattativa con il Boca per Gustavo Gomez. Accordo vicino: già giovedi svolta decisivia. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:11:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - giorni caldi per Gustavo Gomez al Boca : giovedi la svolta? (ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera. giorni caldi per la trattativa con il Boca per Gustavo Gomez. Accordo vicino: già giovedi svolta decisivia. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Il presidente del Boca Juniors è fiducioso per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gustavo Gomez sembra destinato a partire e piace al Boca Juniors, come affermato dal presidente Angelici.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Colpo di scena nel futuro di Centurion : l’annuncio del presidente del Boca! E su Gustavo Gomez : Per il passaggio di Centurion al Malaga sembrava tutto fatto. L’attaccante del Genoa era ad un passo dal trasferimento in Spagna ma nelle ultime ore l’allenatore degli spagnoli Michel è stato esonerato e il passaggio dell’esterno argentino si è complicato. Inoltre il presidente del Boca Juniors, Angelici, ha fatto un annuncio che sa di Colpo di scena. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘TyC Sports’: “Non so se andrà ...

Milan - nuova offerta del Boca Juniors per Gustavo Gomez : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan è pronto ad accettare la nuova proposta presentata dal Boca Juniors per Gustavo Gomez . Il club argentino otterrà il giocatore in prestito biennale (scadenza 30 giugno 2019) con obbligo ...

Milan annuncia un mercato in uscita : Gustavo Gomez ad un passo dal Boca : ... Pierfrancesco Maran, con un post su Facebook: 'Il 5 febbraio, insieme agli assessori Tasca e Guaineri (rispettivamente Bilancio e Sport, ndr), incontreremo il Milan e l'Inter per discutere degli ...

Milan - entro lunedì novità sul futuro di Gustavo Gomez : Il Milan ha aperto alla possibile cessione di Gustavo Gomez al Boca Juniors, secondo Sky Sport . Prestito a 500mila euro e diritto di riscatto a 5 milioni di dollari, la proposta Xeneize ai rossoneri che daranno una risposta definitiva entro la giornata di lunedì.

Calciomercato Milan/ News - Gustavo Gomez in uscita : in tre lo vogliono (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore della nazionale paraguaiana, Gustavo Gomez, starebbe pensando di cambiare squadre(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Mercato Milan : Gustavo Gomez tra Boca Juniors e Udinese : Milano, 9 gennaio 2018 - Il calcioMercato invernale del Milan vedrà diverse partenze: una di quelle più certe vede come protagonista Gustavo Gomez . Il difensore paraguaiano non è riuscito a entrare ...