Gori | non cerco voti Lega ma di indecisi

Gori : da Berlusconi ogni giorno una nuova promessa - non credibile : Milano, 22 gen. (askanews) 'Berlusconi ogni giorno si inventa una promessa nuova, non è credibile'. Lo ha detto il candidato del Pd alla Regione Lombardia, Giorgio Gori, intervenendo questa mattina su ...

Rita Rusic : 'Vittorio Cecchi Gori è masochista e sadico. Dal divorzio non ho preso un euro' : Rita Rusic, ospite a 'Il Sabato Italiano' su Rai1, ha parlato del rapporto con l'ex marito Vittorio Cecchi Gori. In un'intervista a Eleonora Daniele ha raccontato del suo essere masochista: 'È un uomo ...

Prima CateGoria : Bertagnini non ci sta e si difende : "Vi ho contattato in merito all'articolo uscito sulle squalifiche e ammende inflitte nel mondo dei dilettanti dopo le partite del weekend scorso, dove avete riportato il comunicato ufficiale del ...

La razza non “azzoppa” Fontana Lombardia - Gori è staccatissimo Flop dei 5 Stelle. Ultimissimi numeri : Un "incidente di percorso" quello di Attilio Fontana, che aveva parlato di razza bianca, che non sembra aver influenzato gli elettori. Stando a un sondaggio di Euromedia, il centrodestra in Lombardia si conferma in testa per scalare ancora il Pirellone dopo la rinuncia di Maroni. Questa volta guidato da Fontana. Male per Gori, che non fa quello scatto sperato, nonostante lo stesso Matteo renzi si sia speso molto per l'attuale sindaco di Bergamo ...

Regionali - Gori 'Con Leu saremmo pari nei sondaggi con Fontana. Non sprechiamo occasione storica' : ROMA - 'Non sprechiamo l'occasione storica di porre fine a 23 anni di governo della destra'. Il sindaco di Bergamo e candidato del Pd alla presidenza della Lombardia Giorgio Gori , ospite di Circo ...

Benevento - parla il presidente ViGorito : 'Temevo la sentenza. L'errore è del medico - non capisco la decisione' : Queste le sue parole a Sky Sport : 'Se mi aspettavo la squalifica di Lucioni? La temevo. La reazione è stata di grossa tristezza, poi successivamente subito dopo pensare anche al danno subito dalla ...

L'appello di Giorgio Gori a Maria Elena Boschi : "Non candidarti in un posto blindato" : Maria Elena Boschi non dovrebbe scegliere una candidatura blindata nel listino proporzionale, ma mettersi in gioco in un "collegio contendibile". È di questa idea Giorgio Gori, candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, espressa durante L'Aria che tira, commentando il retroscena pubblicato da Repubblica.Nel corso della trasmissione Gori si è detto sicuro di poter vincere contro Attilio Fontana: "Incontro tutti i ...

Gori : io di sinistra sin da ragazzo - Berlusconi non lo sapeva : Milano, 15 gen. (askanews) Giorgio Gori, ex imprenditore ed ex dirigente Mediaset, che c'entra con la sinistra? 'I miei valori da quando sono ragazzino sono quelli lì'. Lo ha detto il candidato ...

Gori dice che non è giusto che dell'Utri rimanga in carcere : Roma, 15 gen. (askanews) 'Penso anch'io che, se le condizioni di salute di Marcello dell'Utri sono quelle di cui leggiamo sui giornali, non sia giusto che resti in carcere ma che possa accedere a ...

Elezioni - Gori : “Penso che non sia giusto che Dell’Utri resti in carcere se condizioni sono quelle che leggiamo sui giornali” : “Penso anch’io che, se le condizioni di salute di Marcello Dell’Utri sono quelle di cui leggiamo sui giornali, non sia giusto che resti in carcere ma che possa accedere a delle forme di detenzione più leggere che si prendano cura della sua salute. Il mio rapporto personale con Dell’Utri è sempre stato con un uomo di grande qualità. Non ho mai avuto la sensazione che fosse l’anello di congiunzione tra Berlusconi e la mafia“. Giorgio ...