Google sta riorganizzando la pagina del programma Android Beta

Google Assistant supporta ora Voice Match per più profili Netflix : Il team di Google Assistant ha attivato la possibilità di aggiungere il supporto per l'accesso a più profili Netflix tramite la corrispondenza vocale

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli

Google Play Store : torna la barra circolare di installazione e arriva la disinstallazione di massa : Il Google Play Store reintroduce la barra di download circolare visualizzata durante il download degli aggiornamenti o dell'installazione di nuove applicazioni. Nel frattempo in caso di scarso spazio a disposizione sullo smartwatch viene proposta la possibilità di installare diverse applicazioni e giochi contemporaneamente.

La verifica a due fattori ha conquistato meno del 10% degli iscritti ai servizi Google : Siamo sicuri che gran parte di coloro che leggono conosca il sistema di autenticazione a due fattori. Per gli altri ecco un riepilogo. In principio fu la password, la chiave segreta con cui aprire varie porte informatiche

Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema : L'impossibilità di cancellare Film o serie TV dalla propria libreria di Google Play Film era una problematica secondaria che ha acquistato più importanza con l'introduzione del supporto ai Film in 4K, decisamente più "pesanti" di quelli in definizione standard (480p) o in alta definizione (1080p).

Google Pixel 2 sta ricevendo un nuovo update con alcuni bigfix : alcuni possessori di Google Pixel 2 segnalano su Reddit di aver ricevuto un nuovo aggiornamento per il loro smartphone, basato ovviamente su Android 8.1 Oreo e ancora una volta con le patch di sicurezza di gennaio. Al momento non sono presenti Factory Image o file OTA da scaricare dal sito ufficiale di Google.

Google Assistant : la lista della spesa torna su Keep - ma solo per qualche ora : Che Google Assistant sia in grado di creare e arricchire una lista della spesa è roba assodata per noi italiani e vecchia per gli utenti americani. È sufficiente scandire "aggiungi il caffè alla mia lista della spesa" per far sì che l'assistente esegua l'ordine

Google Assistant finalmente per tutti - come verificare disponibilità su proprio account : Dovrebbe ormai essere arrivato a tutti Google Assistant in italiano, rilasciato verso la metà dello scorso novembre ed all'epoca ricevuto solo da alcuni account. Da quel momento c'era stato un moltiplicarsi di lamentele e richieste di chiarimenti da parte di chi, pur rispettando i requisiti minimi richiesti, non si era visto attivato l'ormai celebre assistente vocale sul proprio smartphone, nonostante nel frattempo fossero passate anche ...

Google Home ed Assistant possono ora controllare nativamente serrature smart : August e Vivint sono le prime : Google Home e Google Assistant guadagnano il supporto nativo alle serrature smart, le prime sono quelle di August e Vivint.

Google Home ha un'API nascosta che i dispositivi locali possono utilizzare : Uno sviluppatore ha scoperto un'API nascosta usata da Google Home accessibile dai device sulla stessa rete, che permette di recuperare alcune informazioni e modificare impostazioni, ma tranquilli: non dà accesso a dati privati.

App Google 7.19 prepara la strada per un Google Assistant bilingue : App Google arriva alla versione 7.19 e tra le pieghe del codice spiana la strada a un Assistente bilingue e a molte altre novità.

Volete provare Google Maps Go? Eccovi l'APK da scaricare… e installare : Come installare e provare Google Maps Go, la versione alleggerita di Google Maps per Android? Semplice, scaricandone l'APK!

Google Duo 25.1 permette finalmente di spostare la finestra circolare durante le video-chiamate : Google Duo si aggiorna alla versione 25.1 e permette finalmente di spostare ovunque la piccola finestra circolare durante le video-chiamate.