Google I O 2018 si terrà l’8-10 maggio e Big G si diverte a lasciare indizi su Android P

Cosa vorrei da Google nel 2018 : Come da tradizione, allo scadere di un anno molti di noi preparano la lista dei buoni propositi per quello nuovo e qualche volta capita anche di chiedere a qualcuno dei nostri cari di sfruttare appunto l’arrivo del nuovo anno per correggere o cambiare questa o quella abitudine. Così, da incallito utente di Google quale sono, ho pensato di rivolgere questo genere di richieste proprio a lei, l’azienda che da anni ci riempie di delizie informatiche ...

Il 2018 sarà degli speaker intelligenti : Google anticipa i brand pronti a dire la loro : La sensazione diffusa che il 2018 continuerà quanto visto nel 2017 è confermata dalla lista pubblicata da Google, in cui sono elencati i produttori che quest'anno lanceranno uno o più altoparlanti L'articolo Il 2018 sarà degli speaker intelligenti: Google anticipa i brand pronti a dire la loro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CES 2018 : la videocamera con la realtà virtuale di Google : Il prodotto supporta inoltre lo streaming live , per condividere la visualizzazione in tempo reale. Dispone anche della funzione stitching integrata. La YI Horizon VR180 è dotata di un touch screen ...

Android Auto Wireless appare al CES 2018 per merito di Pioneer e Google : Al CES 2018 Pioneer e Google hanno mostrato due prototipi svelando, al contempo, il futuro della piattaforma che passa dalla connessione Wireless e dal plenipotenziario Google Assistant L'articolo Android Auto Wireless appare al CES 2018 per merito di Pioneer e Google è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android TV non è morto - anzi : al CES 2018 Google presenta il nuovo aggiornamento : Al CES 2018 Google ha ribadito con i fatti di credere nel progetto Android TV e di portarlo avanti. Con la prossima release arriveranno grandi cambiamenti. Eccoli L'articolo Android TV non è morto, anzi: al CES 2018 Google presenta il nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il ricco CES 2018 di Sony - tra Android TV - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : Sony presenta al CES 2018 diversi nuovi prodotti, tra Android TV (OLED e LCD), Android Auto e soundbar dotate di funzionalità Chromecast: scopriamoli più da vicino. L'articolo Il ricco CES 2018 di Sony, tra Android TV, Android Auto, Chromecast e Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Assistant invade il CES 2018 : TV - auto - speaker con display - cuffie e smart hub : Tra i protagonisti del CES 2018 ci sarà sicuramente Google Assistant, presente in tantissimi nuovi prodotti presentati nella fiera americana. L'articolo Google Assistant invade il CES 2018: TV, auto, speaker con display, cuffie e smart hub è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant : Pare che al CES 2018 di Las Vegas il team di Google abbia in progetto di dare grande risalto all'assistente virtuale dell'azienda L'articolo Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL : problemi di registrazione audio e un inatteso sondaggio per iniziare il 2018 : Il 2018 di Google Pixel 2 XL non inizia sotto il migliore degli auspici: ancora problemi, stavolta nella registrazione audio, e un misterioso sondaggio. L'articolo Google Pixel 2 XL: problemi di registrazione audio e un inatteso sondaggio per iniziare il 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Come usare Google per cercare lavoro nel 2018 : Con il lancio di Google for Jobs , avvenuto la scorsa primavera negli Stati Uniti, Google ha cercato di semplificare le cose per chi è a caccia di un nuovo impiego. Il motore di ricerca dedicato alle ...

Felice anno nuovo! Capodanno 2018/ Video - immagini e frasi di auguri : la nuova alba di Google : Felice anno nuovo! Capodanno 2018, auguri buone feste: Video, immagini e frasi da film e canzoni. I consigli per inviare messaggi originali ad amici, parenti e colleghi(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Felice anno nuovo! Ecco come Google augura un buon 2018 : I doodle festivi di quest'anno - quelli con i pinguini - continuano anche oggi, primo gennaio 2018. Stavolta i nostri due eroi guardano insieme l'alba del nuovo anno, fianco a fianco su quelle che ...

«Felice anno nuovo!» - gli auguri di Google per il 2018 : Una nuova puntata dei doodle festivi, con dei pinguini che guardano la prima alba del 2018 The post «Felice anno nuovo!», gli auguri di Google per il 2018 appeared first on Il Post.

Felice Anno Nuovo! Ecco il doodle di Google che dà il benvenuto al 2018 : 1/7 ...