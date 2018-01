Giornata della memoria | Segre parla ai giovani

A Roma la Giornata mondiale della sindrome di Asperger : “Famiglie ancora lasciate sole” : “La Neurotribù di Hans Asperger. Autismi e Neurodiversità”: è questo il titolo della giornata sulla sindrome di Asperger organizzata a Roma il 18 febbraio, nella data dedicata a livello internazionale al pediatra austriaco Hans Asperger. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Spazio Asperger ONLUS di Roma e l’evento si terrà a partire dalle 9.30 presso l’Auditorium del Seraphicum di Roma. La giornata non sarà solo un’occasione per ...

Giornata della Memoria - la programmazione di Rai - Mediaset e Sky : In vista della Giornata della Memoria, prevista per sabato 27 gennaio, le varie emittenti televisive hanno studiato dei palinsesti apposta che servano a corroborare lo sforzo di istituzioni, personaggi di spicco e associazioni nel ricordare la tragedia della Shoah, durante la quale sono morti dieci milioni di persone e sei milioni di ebrei. Quest’anno, nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali, è ...

Giornata della Memoria - la programmazione di Sky rievoca l’Olocausto : In occasione della Giornata della Memoria – nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia – Sky ha deciso di organizzarsi con un palinsesto quasi integralmente volto al tragico ricordo della Shoah e alla sensibilizzazione sul tema. Veltroni e Marani per la Giornata della Memoria Tutto davanti a questi occhi, una produzione realizzata e diretta da Walter Veltroni, è incentrata su Sami Modiano, uno dei ...

Giornata della Memoria - Segre : “Parole sulla razza bianca? Grande ignoranza - hanno fatto male a chi l’ha detto più che a me” : “Non ho mai fatto politica nella mia vita. Non credo di poter dare un contributo al di là dei miei valori a 87 anni. Ma ci sono parecchie cose che forse potrò raccontare in Senato e spero ci siano orecchie per sentire. Parole sulla razza bianca? L’ho trovato di Grande ignoranza. Credo abbia fatto male a chi l’ha detto, più che a me”. Così la neosenatrice Liliana Segre, sopravvissuta al genocidio ebreo nella Seconda guerra ...

Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile verso Sanremo 2018 per lanciare un messaggio d’importanza sociale : “È dedicata a chi combatte i nemici della Giornata” : Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile è la canzone con cui il cantautore italiano salirà sul palco dell'Ariston accompagnato da Peppe Servillo. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo si fa sempre più insistente, giunto quest'anno alla sessantottesima edizione, condotta da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. A due settimane dall'inizio della kermesse più attesa dell'anno, nel corso della ...

"Giornata della Memoria" all'Auditorum del Parco il ricordo dell'olocausto organizzato dall' UnivAQ : L'Aquila - Anche quest’anno l’Università dell’Aquila il giorno 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 11.00, organizza un incontro all’Auditorium in occasione del Giorno della memoria in collaborazione con il Comune dell’Aquila e l’Officina Musicale. Quest’anno il tema è l’arte degenerata: il termine con cui il regime nazista perseguitava l’arte contemporanea, in nome di una purezza della razza ariana che porterà poi alla ...

Giornata della memoria : venerdì 26 gennaio iniziativa a perugia "a 80 anni dalle leggi razziali". la regione ricorda la tragedia della shoah : ... la Medaglia d'onore conferita dal Presidente della Repubblica, quale riconoscimento per i "cittadini deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai ...

Giornata della Memoria con l'iniziativa di "Artemia" e gli alunni : ...nel campo improvvisativo e rielaborativo ottenendo così una miscellanea molto più viva e simile filologicamente alla tradizione orale che caratterizza tutte le musiche etniche- popolari del mondo. Il ...

Parma. Seduta di consiglio in occasione della Giornata della Memoria : Si terrà giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Palazzo del Governatore in piazza Garibaldi la Seduta congiunta dei Consigli Comunale e Provinciale di Parma in occasione della Giornata della Memoria. Invitate le autorità cittadine, i rappresentanti della Comunità…Continua a leggere →

Giornata della Memoria - club e Lega compatti : no all'odio e al razzismo : 'Siamo felici che il mondo del calcio - dichiara Roberto Jarach, Vicepresidente del Memoriale della Shoah di Milano - abbia risposto in maniera così calorosa al nostro invito. L'incontro di oggi fa ...

L'Israt e la Giornata della Memoria : torna 'Triangoli Rossi' - un documentario racconta il padre di Anna Frank e i bambini riflettono sulla ... : ... consacrando il resto della sua vita alla Memoria della figlia, fino a rendere 'Il diario di Anna Frank' uno dei libri più letti al mondo. Dal 7 febbraio all'8 marzo Volutamente inserito negli eventi ...

Giornata della Memoria : tutte le iniziative in programma : 'Un programma ricco e molto importante, visto anche il clima particolare che si respira non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Ne scaturisce una riflessione utile per i più giovani e anche ...

