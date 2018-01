GIANNI AGNELLI Oggi anniversario della morte dell' Avvocato | padre della Fiat

GIANNI AGNELLI - Quindici anni senza l'Avvocato : Sono passati Quindici anni da quel 24 gennaio 2003, quando, alletà di 81 anni, se ne andava Gianni Agnelli. Tre lustri in cui la Fiat, diventata frattanto Gruppo Fca e apertasi alla globalizzazione planetaria ben più di quanto avesse fatto fino ad allora, è rimasta senza la sua figura carismatica.Una parte essenziale della sua vita. Intendiamoci: Agnelli, come scrivevamo già nel numero di marzo di quellanno di Quattroruote, non era un car guy, ...

24 gennaio 2003 : Muore a Torino GIANNI Agnelli : 54 del digitale terrestre, canale 805 di Sky e in diretta streaming su www.raistoria.rai.it ) a mezzanotte e dieci, e in replica alle ore 5:30, 08:30, 11:30, 14:00 e alle 20:10.

GIANNI AGNELLI - lo stile e le passioni di un 'Re' : Ancora oggi, a 15 anni dalla sua morte, che ha generato espressioni di profondo lutto nella sua Torino e in tutta Italia e nel mondo, resta nitido il fascino di un uomo e di un nome divenuti un'icona.

GIANNI AGNELLI - a 15 anni dalla morte un film sulla sua vita su Sky Atlante Hd : Presentato in anteprima mondiale alla 74/ma Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il biopic ' Agnelli ' arriva in tv il 21 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic HD, a 15 anni dalla ...

E' morto il partigiano 'Carmine' - GIANNI AGNELLI gli preparò il caffè con le sue mani : Addio Carmine. È morto il partigiano calabrese a cui Gianni Agnelli preparò il caffè. Carmine Fusca, uno degli ultimi combattenti per la libertà, si è spento il giorno di Natale all'età di 94 anni, ...