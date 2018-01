Ghost Recon Wildlands | in arrivo le loot box con il prossimo aggiornamento

Perché Ghost Recon Wildlands su Xbox One X vince sulla versione PS4 Pro - il video : Ghost Recon Wildlands su PS4 Pro è stato un notevole miglioramento rispetto alla versione base uscita su PS4, che di suo vanta caratteristiche migliori rispetto alla versione base su Xbox One. Ma sono uscite ormai le nuove console di "mezza generazione" PS4 Pro e Xbox One X, quindi Gamingbolt ha fatto un confronto in video che vi illustriamo subito. https://www.youtube.com/watch?v=ezdU1PDSRQk I miglioramenti di Xbox One X di Ghost Recon ...

Ubisoft e Foxnext Games collaborano per portare Predator in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands : Ubisoft annuncia una collaborazione con Foxnext Games che dal 14 dicembre porterà alcuni contenuti esclusivi legati alla licenza di Predator in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands con il lancio dell'aggiornamento Tempesta nella giungla su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Celebrando il 30 ° anniversario del film Predator originale, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands introduce una vasta serie di contenuti di Predator nel gioco principale e ...

Ghost Recon Wildands incontra Predator nel nuovo aggiornamento : Ubisoft annuncia ufficialmente, la collaborazione con FoxNext Games, la quale a partire dal 14 Dicembre, porta in Ghost Recon Wildlands il nuovo aggiornamento Tempesta nella giungla su PS4, Xbox One e PC. Predator arriva in Ghost Recon Wildlands Per celebrare i 30 anni dall’uscita del primo Predator, Ubisoft introduce in Ghost Recon contenuti legati alla saga tramite la modalità PvP. Nouredine Abboud, Produttore ...

Sul Calendario dell’Avvento Gamestop offerte For Honor e Ghost Recon Wildlands oggi 3 dicembre : Prosegue il Calendario dell'Avvento Gamestop per le feste natalizie di questo 2017: tra le offerte del giorno, tutte praticamente a tema Ubisoft, ci sono un paio di promozioni che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire. Vediamo insieme tutte le proposte tra gli sconti Gamestop di oggi 3 dicembre. Segnaliamo l'offerta bomba su For Honor, il titolo multiplayer basato sui combattimenti all'arma bianca e battaglie tra le fazioni di ...

Tom Clancy's Ghost Recon : Wildlands in promozione per il Black Friday : Continuano le grandi offerte del Black Friday 2017! Nel nostro articolo principale vi abbiamo riportato tutte le migliori promozioni legate ad hardware e software e, tra i titoli, vi segnaliamo Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.Proprio pochi giorni fa si parlava dell'apprezzato titolo di Ubisoft, ovvero quando vi abbiamo riportato i piani della compagnia riguardo il PvP di Ghost Recon: Wildlands, oggi vi comunichiamo che il gioco può essere ...

Ubisoft annuncia i piani per il PvP di Ghost Recon Wildlands : Ubisoft annuncia i suoi piani per il PvP di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che prevedono il costante rilascio di nuovi contenuti nel corso del 2018. Il programma inizia con un aggiornamento dell'interfaccia su tutte le piattaforme. In linea con gli obiettivi di espansione del gioco, questo aggiornamento amplia anche la portata dell'esperienza di Ghost War, aggiungendo una nuova classe, nuove mappe, oltre alla nuova modalità Uplink.Nel corso ...