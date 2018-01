Gentiloni | Italia stabile | specialisti in soluzioni flessibili

Gentiloni a Davos : crescita è tornata - Italia continuerà riforme : Roma, 24 gen. (askanews) 'Negli ultimi due anni la nostra economia è tornata a crescere e sta prendendo velocità' e 'lo sforzo riformista deve continuare e continuerà'. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, tenendo uno 'special ...

Gentiloni a Davos : “Italia sulla strada giusta ma c’è grande attenzione sulle prossime elezioni” : «Sono in buona salute, ma il mio impegno, 13 mesi fa, era portare il paese alla fine della legislatura, portare avanti le riforme e affrontare alcune crisi serie come quella migratoria e delle banche. Questo era il mio impegno e termina con le elezioni. Dopo, vedremo». Così ha detto Paolo Gentiloni a proposito del suo futuro politico rispondendo al...

Paolo Gentiloni : "Tocca alle forze progressiste influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme" : "La presidenza in Francia di Macron ci dà una opportunità nuova. Per le forze progressiste il momento di influenzare il destino dell'Europa è oggi. Il contributo delle forze socialiste e democratiche è indispensabile". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento in vista del Congresso di domenica della Spd da cui dipendono le sorti del governo di coalizione a Berlino, che appare oggi sulle testate del ...

Giovani italiani in fuga all'estero : Padoan e Gentiloni riconoscono problematica Video : Gentiloni ammette le difficoltà italiane Condivide l'opinione del ministro dell'Economia anche il premier Paolo Gentiloni Video che, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università ...

Giovani italiani in fuga all'estero : Padoan e Gentiloni riconoscono problematica Video : La fuga dei Giovani italiani all'estero non si arresta. Sempre più ragazzi, anche laureati, decidono di varcare i confini del Bel Paese per trovare occasioni migliori di quelle sussistenti in patria [Video]. Un fenomeno di cui è consapevole anche il mondo della politica. Lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha detto nelle ultime ore che si corre il pericolo di un regresso se non si consolida il percorso della stabilizzazione e ...

Giovani italiani in fuga all'estero : Padoan e Gentiloni riconoscono problematica : La fuga dei Giovani italiani all'estero non si arresta. Sempre più ragazzi, anche laureati, decidono di varcare i confini del Bel Paese per trovare occasioni migliori di quelle sussistenti in patria. Un fenomeno di cui è consapevole anche il mondo della politica. Lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha detto nelle ultime ore che si corre il pericolo di un regresso se non si consolida il percorso della stabilizzazione e degli ...

Gentiloni : E' ora di investire su Italia : 10.45 "C'è una parte d'Italia che corre e una che fatica,dobbiamo occuparci anche di questa, lavorare più di prima per contrastare la povertà,e fornire occasioni di lavoro ai giovani". Lo ha detto il premier Gentiloni, all'inaugurazione dell'anno accademico della Luiss. "E'ora di investire in Italia e in particolare nel Mezzogiorno-ha detto- dobbiamo lavorare sui livelli salariali che non sono cresciuti abbastanza (...) non è tempo di ...

Elezioni - Richetti : “Gentiloni? Impegnato in tutta Italia non solo in un collegio. Boschi? Mai indagata” : “La legge elettorale ci impone di mettere i migliori i collegi, certo è che tutti i circoli Pd dalla Val d’Aosta alla Sicilia vorranno Gentiloni in campagna elettorale, e magari farlo impegnare solo in un collegio non è magari la scelta più adeguata ma vedremo. Boschi? Verrà utilizzata al meglio, non è stata mai indagata e ha fatto sempre interesse del paese, verrà impiegata al meglio. Invece di impelagarci in discussioni come quelle ...

Gentiloni - il più amato dagli italiani : se fosse ancora lui a guidare il Paese? Video : 6 Nessuno avrebbe scommesso un euro sulla fine naturale della legislatura, perché il governo di centrosinistra nato dalle ceneri dell'esecutivo di Matteo Renzi veniva dato come una traballante nave di passaggio. A tutti gli effetti è stato transitorio, ma sarebbe sbagliato definirlo un governo che ha 'tirato a campare'. Durante la gestione di #Paolo Gentiloni sono state approvate 85 leggi, praticamente una ogni quattro giorni. Tra i ...

Alitalia - Gentiloni : più competitività compagnie a Fiumicino : Roma, 12 gen. (askanews) 'I Ministri Calenda e Delrio si stanno occupando della nostra compagnia di bandiera, non so se si dice più così. L'infrastruttura di gran lunga principale della città è l'...

Gentiloni aggancia Italia a locomotiva Ue. Macron : sa governare : Roma, 11 gen. (askanews) Un pubblico endorsement a Gentiloni e un rafforzamento dei rapporti tra Italia e Francia (che si concretizzerà nel 'Trattato del Quirinale') con ammissione di Roma nel patto ...

Macron elogia Gentiloni - asse Italia-Francia : Da parte sua, Gentiloni ha ribadito la necessità di 'gestire una politica e farlo insieme', sottolineando che non si può 'promettere ai cittadini europei che il problema dei grandi flussi migratori ...

Macron elogia Gentiloni : "Ottimo lavoro dell'Italia sui migranti" : durato più di un'ora il faccia a faccia tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Paolo Gentiloni . I due rappresentanti a Palazzo Chigi si sono scambiati lodi e commenti positivi sui ...

Macron elogia Gentiloni : Ottimo lavoro dell'Italia sui migranti : È durato più di un'ora il faccia a faccia tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Paolo Gentiloni. I due rappresentanti a Palazzo Chigi si sono scambiati lodi e commenti positivi sui rapporti tra i due Paesi.Il presidente francese ha ringraziato l’Italia per il ruolo "dinamico" che ha assunto in Europa, per i successi e il coraggio nella gestione delle politiche migratorie. Macron ha inoltre reso ...