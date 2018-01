Gentiloni a Davos | crescita è tornata | Italia continuerà riforme

Gentiloni a Davos : crescita non basta - lavoro deve essere ossessione : Roma, 24 gen. (askanews) - "Innanzitutto è importante che ci sia consapevolezza qui, dove sono riuniti molti leader di governo ma anche delle imprese: non basta no i numeri positivi della crescita se ...

"Berlusconi? No - grazie". Gentiloni a Davos : "I populisti non trionferanno" : "Per rispondere direttamente alla sua questione, no. Non sarei interessato". Risponde così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni alla domanda della Cnbc sulla disponibilità a formare una coalizione con il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi. Il presidente del Consiglio sottolinea che un esito elettorale di un Parlamento in stallo non sarebbe positivo per il Paese. "Speriamo che non sia questo il caso e che il ...