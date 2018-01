Francesco Monte e Paola Di Benedetto vicinissimi all' Isola dei Famosi 2018 | il video che

: #isola se fossi lì riempirei di bacini e abbracci Francesco monte ?? Alla faccia di quella scema di Cecilia Forza… - AntoniaGuarini : #isola se fossi lì riempirei di bacini e abbracci Francesco monte ?? Alla faccia di quella scema di Cecilia Forza… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2018: Eva Henger furiosa con Francesco Monte! ( - infoitcultura : Isola dei Famosi: Eva Henger umilia Francesco Monte ( - infoitcultura : Isola dei Famosi: Eva Henger attacca Francesco Monte in merito al tradimento di Cecilia (Donna Glamour)… - infoitcultura : Isola, Eva Henger contro Francesco Monte: «Si è meritato le corna di Cecilia, ora capisco perchè» (Il Gazzettino)… -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Cosa è successo traall'dei? Ildell'avvicinamento di notte sta facendo parecchio chiacchierare sui social network, e qualcuno già spera sia nata una nuova coppia. Altri, invece, consiglierebbero adi aspettare ancora un po' e andarci cauto, sia perché si è lasciato da poco - ma bisogna tenere in considerazione il come è stato lasciato - sia perché è troppo presto per parlare d'amore. Sicuramente è così, ma nessuno sta parlando di amore per il momento, diciamo una simpatia. Non possiamo negare che qualcosa sta succedendo fra i due, soprattutto dopo aver visto le immagini e capito che è tutto vero:Diall'si stanno avvicinando molto e se in un primo momento qualcuno ha pensato si trattasse solo di gossip, dopo aver visto ilsi è dovuto ricredere. Sì, perché vi avevamo già parlato del ...