Forza Italia non lo ricandida | Razzi | ‘Mi fanno schifo’

Ma davvero Forza Italia ha scaricato il senatore Razzi? : I giornali lo danno per spacciato, ma lui non si arrende. Antonio Razzi dà per tutt'altro che scontata la sua esclusione dalle liste elettorali di Forza Italia, dopo che, come riporta il Corriere, il senatore non è stato convocato alla sede del partito, a piazza di San Lorenzo in Lucina, per firmare l’accettazione della candidatura. Il suo primo commento, al telefono, è stato laconico: "Al momento ...

Silvio Berlusconi - la clamorosa indiscrezione : zampino della Panicucci - chi candidano in Forza Italia : Lo zampino di Federica Panicucci nelle liste elettorali di Silvio Berlusconi . La notizia girava, come indiscrezione, già da qualche mese. Ma ora arriva la 'conferma' di Dagospia , che anticipa con ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s primo partito - cresce Forza Italia - Pd in caduta libera : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: voto maggioritario, centrodestra al 39%. Fiducia Leader, Gentiloni su Renzi.

Lazio - Forza Italia cede alla Meloni. "Ma in Friuli tocca a uno dei nostri" : Accordo sulle regionali: per la candidatura di Rampelli (FdI) manca solo l'annuncio Ma il sindaco di Amatrice Pirozzi non si ritira. L'accusa: 'È manovrato da Zingaretti' A che gioco sta giocando ...

Indagato Cesaro per voto di scambio - Forza Italia insorge : Un modo, neppure tanto larvato, di tentare di condizionare le scelte di una Forza politica e di conseguenza il voto'. Pelino parla di scelte, e infatti il totocandidature indica come praticamente ...

Il sondaggio : sale Forza Italia - giù il Pd : Il Pd a quota 22,3% ; Forza Italia al 17,4% ; M5S al 27,8% ; Liberi e Uguali al 7,4% . Sono queste le intenzioni di voto secondo un sondaggio di Ixè commissionato da 'Huffinghton Post'. I sondaggi del ...

CASO Forza Italia : TALLARITA DIFENDE NAVA E PIAZZA. 'POLEMICHE NOCIVE AL PARTITO' : Ricordo benissimo l'incontro avuto col presidente Berlusconi in occasione delle elezioni amministrative lecchesi del 2015: il suo modo di fare politica è sempre stato vicino ai miei ideali. Sono ...

Silvio Berlusconi/ Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012 (Non è l'Arena) : Silvio Berlusconi a Non è l'Arena: Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012. Il programma in vista delle elezioni politiche e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Forza Italia " Patriciello : l'Europa è un occasione. Politiche? Fondamentale il ruolo di Berluconi. Salvini? E' stato bravo a costruire un ... : 15:42:42 CASERTA. On.le Patriciello, gli ultimi dati statistici sull'economia europea sono abbastanza incoraggianti. L'Unione Europea è fuori dalla crisi, dunque? "Siamo certamente sulla strada giusta ma c'è ancora molto da fare. La ripresa economica non deve farci ...

Forza Italia indicherà il premier (Berlusconi) : Roma, 21 gen. (askanews) 'Non è un problema, perché le due cose coincideranno: sarà Forza Italia in entrambi i casi', così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, risponde, in una intervista al ...

Centrodestra - la Lega mette la freccia. A Forza Italia solo 7 collegi in Emilia : BOLOGNA - All'interno del Centrodestra nazionale l'Emilia-Romagna viene considerata una regione sempre più verde e sempre meno azzurra. La riprova è data dalle prime indiscrezioni che arrivano dal ...

Berlusconi : "Sarà Forza Italia a indicare il premier" | "Ridurremo il debito con le privatizzazioni" : Il leader di Forza Italia parla di alleanze, coalizione e programma elettorale al "Corriere della Sera". "Sono molto preoccupato per il futuro dell'Italia. Il garante del programma e degli impegni presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio"

Elezioni - Berlusconi : “Sarà Forza Italia a indicare il premier. Debito pubblico? Per abbatterlo serve piano di privatizzazioni” : Nel centrodestra le carte le darà ancora Berlusconi. L’ex premier ne è convinto e non perde occasione per ribadirlo. Così ha fatto nell’intervista odierna al Corriere della Sera. Ottimismo e decisionismo gli ingredienti della ricetta dell’ex Cavaliere, che dà anche una notizia: sarà Forza Italia a indicare il premier. Il motivo? Perché prenderà più voti all’interno della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. ...

Berlusconi : "Forza Italia indicherà il candidato premier del centrodestra" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare su pesi e misure della coalizione di centrodestra: "Il garante del programma e degli impresi presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". L'ex Cavaliere, in...