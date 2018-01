Forza Italia | ecco il vademecum del candidato | 900 euro contributo mensile Una tantum 30

Galliani - Mulè e (forse) Sallusti : la tentazione di Berlusconi di ripescare nelle sue aziende per rinvigorire le liste di Forza Italia : Un ritorno - anche se molto più contenuto nei numeri - al 1994, l'anno della discesa in campo e della vittoria alle politiche. Ha questo sapore la decisione di Silvio Berlusconi di pescare nelle "sue" aziende per rinvigorire le liste di Forza Italia che saranno chiamate alla prova degli Italiani il 4 marzo. L'ultima tentazione del Cav, in ordine temporale, è quella di candidare Adriano Galliani al Senato in Lombardia. Ma altre ...

Galliani - Mulè e (forse) Sallusti : la tentazione di Berlusconi di ripescare nelle sue aziende per rinvigorire le liste di Forza Italia : Ma altre personalità del mondo Mediaset e affini, come quello di Giorgio Mulé, che ieri si è dimesso da direttore di Panorama, sono pronti a vestire i panni del candidato nella lista azzurra. Le voci ...

Quanto costa candidarsi con Forza Italia : ... è previsto anche il versamento mensile di 900 euro (aumentato di 100 euro rispetto al passato), per l'intera legislatura , sempre a titolo di "contributo e riconoscimento per l'attività politica ...

Flop dei partitini alleati del Pd La Lega vicinissima a Forza Italia Bene LeU - Nci-Udc in Parlamento : Elezioni 2018 sondaggi. Su AffarItaliani.it il barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web Segui su affarItaliani.it

I nuovi manifesti elettorali di Forza Italia e Pd secondo Gene Gnocchi : Un estratto della copertina di Gene Gnocchi per la puntata di Di Martedì andata in onda il 24 gennaio su La7.

Forza Italia non lo ricandida - Razzi : ‘Mi fanno schifo’ Video : #Forza Italia ha deciso di non ricandidare Antonio #Razzi alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Il senatore abruzzese, come riporta il Corriere della Sera, non è stato convocato presso la sede del partito di Silvio #berlusconi, a piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove questo pomeriggio i parlamentari uscenti azzurri hanno firmato l’accettazione della candidatura. Il diretto interessato, raggiunto telefonicamente da Giuseppe Cruciani, ...

Ma davvero Forza Italia ha scaricato il senatore Razzi? : I giornali lo danno per spacciato, ma lui non si arrende. Antonio Razzi dà per tutt'altro che scontata la sua esclusione dalle liste elettorali di Forza Italia, dopo che, come riporta il Corriere, il senatore non è stato convocato alla sede del partito, a piazza di San Lorenzo in Lucina, per firmare l’accettazione della candidatura. Il suo primo commento, al telefono, è stato laconico: "Al momento ...

Silvio Berlusconi - la clamorosa indiscrezione : zampino della Panicucci - chi candidano in Forza Italia : Lo zampino di Federica Panicucci nelle liste elettorali di Silvio Berlusconi . La notizia girava, come indiscrezione, già da qualche mese. Ma ora arriva la 'conferma' di Dagospia , che anticipa con ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s primo partito - cresce Forza Italia - Pd in caduta libera : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: voto maggioritario, centrodestra al 39%. Fiducia Leader, Gentiloni su Renzi.

Lazio - Forza Italia cede alla Meloni. "Ma in Friuli tocca a uno dei nostri" : Accordo sulle regionali: per la candidatura di Rampelli (FdI) manca solo l'annuncio Ma il sindaco di Amatrice Pirozzi non si ritira. L'accusa: 'È manovrato da Zingaretti' A che gioco sta giocando ...

Indagato Cesaro per voto di scambio - Forza Italia insorge : Un modo, neppure tanto larvato, di tentare di condizionare le scelte di una Forza politica e di conseguenza il voto'. Pelino parla di scelte, e infatti il totocandidature indica come praticamente ...

Il sondaggio : sale Forza Italia - giù il Pd : Il Pd a quota 22,3% ; Forza Italia al 17,4% ; M5S al 27,8% ; Liberi e Uguali al 7,4% . Sono queste le intenzioni di voto secondo un sondaggio di Ixè commissionato da 'Huffinghton Post'. I sondaggi del ...

CASO Forza Italia : TALLARITA DIFENDE NAVA E PIAZZA. 'POLEMICHE NOCIVE AL PARTITO' : Ricordo benissimo l'incontro avuto col presidente Berlusconi in occasione delle elezioni amministrative lecchesi del 2015: il suo modo di fare politica è sempre stato vicino ai miei ideali. Sono ...

Silvio Berlusconi/ Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012 (Non è l'Arena) : Silvio Berlusconi a Non è l'Arena: Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012. Il programma in vista delle elezioni politiche e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)