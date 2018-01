Forte dei Marmi | grazie ai privati arriveranno 20 vigili urbani in più per l' estate

Nasce a Corleto MonForte il Paniere dei Prodotti Tipici del Cilento e della Costiera. : Il prossimo obiettivo sarà quello ora di presentare ufficialmente l'offerta del Paniere, con Prodotti e servizi in un'ottica sempre più di ' un'economia civile ' (termine usato nel suo intervento da ...

Hockey su pista - 17^ giornata Serie A1 2017-2018 : il Forte dei Marmi espugna Trissino e mantiene la vetta - colpaccio Lodi a Viareggio : Forte dei Marmi e Lodi continuano a dominare il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani hanno dominato sul campo del Trissino, sconfitto 1-5 sotto i colpi di uno scatenato De Oro, autore della doppietta in avvio che incanalato il match sul binario della capolista, la quale può gestire ancora un punto di vantaggio sul Lodi. Ma proprio i campioni d’Italia possono gioire più di tutti per aver superato con successo lo ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2017-2018 : Viareggio-Lodi match clou - il Forte dei Marmi rischia a Trissino : Incroci pericolosi che potrebbero sparigliare le carte in testa alla classifica. La capolista Forte dei Marmi andrà a Trissino per provare a conquistare i tre punti e confermarsi al comando, approfittando magari dello scontro diretto tra Viareggio e Lodi, match clou della 17^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Viareggio, in particolare, si è avvicinato nuovamente alla vetta grazie al netto successo conquistato a ...

Forte vento di maestrale in Sardegna : disagi ai collegamenti marittimi - 170 interventi dei vigili del fuoco : Il Forte vento di maestrale genera danni e disagi da due giorni in Sardegna: la nave proveniente da Genova e diretta a Porto Torres è arrivata in porto con circa due ore di ritardo. Bloccati da oltre due giorni i collegamenti tra Santa Teresa di Gallura e la Corsica. A causa del vento ieri sono stati oltre 170 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra Nuoro e Cagliari, principalmente per caduta di alberi, rami, pannelli solari, ...

Maltempo - Forte vento a Roma : 140 interventi dei Vigili del Fuoco - molti per rami e caduta di cornicioni : Sono circa 140 gli interventi effettuati dalle 8 alle 19 da squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Roma e Provincia a causa delle condizioni atmosferiche. Le zone interessate sono state la costa laziale, la parte interna della Provincia e del Comune di Roma. Gli interventi effettuati si possono al momento dividere in circa 40 per la rimozione di rami e alberi pericolanti, circa 20 pali a servizio pubblico, ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : frenano Forte dei Marmi e Lodi - il Viareggio torna in corsa per il primato : frenano le prime della classe nella 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018. Il Forte dei Marmi impatta sull’1-1 contro il Bassano, che impone il pari ai toscani dopo aver sottratto due punti anche al Lodi. Pagnini apre le marcature in un match a lungo bloccato, poi Neves riporta le squadre in parità regalando ai veneti un punto prezioso in chiave playoff. Il Forte, però, non molla la prima posizione perché alle sue spalle il ...

ROCCAForte MONDOVI'/ Tutto esaurito al concerto dei Nomadi : Data zero da Tutto esaurito al Pala Ellero di ROCCAFORTE Mondovì per il nuovo tour "Nomadi dentro". L'evento, organizzato dalla passione di Marco Turco, fan della storica band fondata 55 anni fa da ...

Hockey pista - Eurolega 2017-2018 : Viareggio e Forte dei Marmi ad un passo dai quarti! Il Lodi torna a sperare - frena il Follonica : Tre vittorie e una sconfitta per le italiane nella quarta giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. Tutte le compagini del Bel Paese sono ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno a due giornate dalla fine della prima fase di una competizione che potrebbe rivelarsi davvero foriera di soddisfazioni per le compagini nostrane. Nel gruppo A spicca il fragoroso successo del Viareggio, che supera 13-2 ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : incroci pericolosi per Forte dei Marmi e Lodi - scontri diretti in zona retrocessione : incroci pericolosi per le prime della classe in occasione della 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, in programma quasi integralmente martedì 16 gennaio a causa della concomitanza con le coppe europee. Il Forte dei Marmi, nuova capolista della massima Serie, dovrà vedersela con il temibile Bassano, che ha più volte dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le big, mentre il Lodi, reduce da un ...

Forte dei Marmi - "colletta" per i vigili : Un obolo per la sicurezza. La mano tesa è del Comune, ed è rivolta a cittadini e associazioni. Ma l'elemosina non c'entra, al contrario, a Forte dei Marmi si sperimenta una pratica innovativa ...

Forte dei Marmi - «colletta» per i vigili : Un obolo per la sicurezza. La mano tesa è del Comune, ed è rivolta a cittadini e associazioni. Ma l'elemosina non c'entra, al contrario, a Forte dei Marmi si sperimenta una pratica innovativa consentita dai decreti per la sicurezza varati l'anno scorso dal ministro Minniti: una pubblica amministrazione invece di tassare, chiede ai cittadini di donare volontariamente per finanziare una specifica attività di carattere pubblico, ...

Forte terremoto nel Mar dei Caraibi : 30 volte più violento del sisma di Norcia del 30 ottobre 2016 : Il terremoto di magnitudo 7.6 (dati USGS) verificatosi nel Mar dei Caraibi ha sprigionato un’energia quasi 30 volte superiore a quella del sisma di Norcia del 30 ottobre 2016: l’evento – rileva Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – è stato generato dall’attivazione della faglia che separa la placca Caraibica da quella del Nord America, lunga quasi 100 chilometri: si è ...

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : Forte dei Marmi nuova capolista! Il Lodi non va oltre il pari a Trissino : Ribaltone in testa alla classifica per aprire le danze nel 2018. Il Forte dei Marmi scavalca il Lodi ed è la nuova capolista del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Una tripletta di De Oro consente ai toscani di portare a casa la vittoria 5-7 a Correggio e di conquistare la vetta al termine di una prova condotta con grande autorità, a dispetto delle tre reti messe a segno da Nadini. A Trissino, intanto, il Lodi non va oltre ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio troppo Forte - noi abbiamo dei limiti" : FERRARA - Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta per 2-5 contro la Lazio . "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta. abbiamo dei limiti e lo sappiamo, ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. ...