Foggia shock | arrestato il Presidente Sannella | i dettagli

: Shock #Foggia: arrestato Fedele #Sannella. Chiesto il commissariamento della società... - IamCALCIO : Shock #Foggia: arrestato Fedele #Sannella. Chiesto il commissariamento della società... - iamcalciofoggia : IN MANETTE Shock #Foggia: arrestato Fedele #Sannella. Chiesto il commissariamento della società... - iamcalciofoggia : IN MANETTE Shock #Foggia: arrestato Fedele #Sannella... - IamCALCIO : Shock in casa Foggia: arrestato il patron Fedele Sannella -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Fulmine a ciel sereno per ilcalcio: ilè stato. E' come se fosse esplosa una bomba che ha creato allarmismo tra tutta la tifoseria rossonera la quale stamattina non parla d'altro. Il, dopo anni di inferno tra Serie D e Serie C, è riuscito a risalire in Serie B quest'anno, ma il ritorno in cadetteria non è andato nel migliore dei modi. Prima la crisi della squadra, poi una classifica deficitaria ed il licenziamento del direttore sportivo Di Bari, ora l'arresto delFedeledel: iIl proprietario del, Fedele, è accusato di aver utilizzato denaro di provenienza illecita. Secondo la procura antimafia di Milano, avrebbe riciclato poco meno di 400mila euro: "Con quei soldi pagava calciatori e allenatori". Il 4 dicembre era già finito in carcere il vice...