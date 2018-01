FOGGIA CALCIO Fedele Sannella | arrestato il presidente | squadra commissariata? Sarebbe

FOGGIA CALCIO/ Fedele Sannella - arrestato il presidente per riciclaggio : squadra commissariata in serie B? : FOGGIA CALCIO, arrestato il presidente Sannella: è accusato di riciclaggio. Il patron in manette per aver utilizzato denaro di illecita provenienza. squadra commissariata in serie B?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:28:00 GMT)

Calciomercato FOGGIA - ecco il portiere : è fatta per Andries Noppert [VIDEO] : Calciomercato Foggia – Il Foggia deve fare i conti con situazioni extra-calcistiche, arrestato infatti il presidente Fedele Sannella. Nel frattempo continuano le mosse di mercato, nelle ultime ore chiusa una trattativa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Luca Nember sta perfezionando l’arrivo di Andries Noppert, portiere olandese del Nac Breda, si tratta di un classe 1994 che ha militato a lungo ...

Arrestato patron del FOGGIA Calcio : 11.00 Il presidente del Foggia Calcio Fedele Sannella è stato Arrestato con l'accusa di riciclaggio: la misura segue quella dello scorso dicembre, nella stessa inchiesta milanese, nei confronti dell'ex vicepresidente della società Curci. La Dda ha chiesto inoltre la nomina di un commissario giudiziale per un anno nei confronti del Foggia. Perquisiti a Foggia e provincia gli uffici e case di Sannella e del fratello,oltre alla sede del Foggia ...

FOGGIA CALCIO - arrestato il presidente Sannella : l’accusa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

Calciomercato FOGGIA - dalla Roma Calabresi in prestito : Foggia - Nuovo arrivo per il Foggia , che si è aggiudicato in prestito dalla Roma il difensore Arturo Calabresi , classe 1996, che nella prima parte della stagione ha militato con lo Spezia. Questo il ...

Calciomercato FOGGIA - Calderini in prestito alla Viterbese : Foggia - Elio Calderini , centrocampista classe 1988, si trasferisce dal Foggia alla Viterbese a titolo temporaneo. Ne dà notizia il club rossonero, attraverso il seguente comunicato: "Il Foggia ...