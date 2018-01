: Finti poliziotti ricattavano autori di messaggi sessuali: 16 arresti. L'indagine dopo il suicidio di una delle... - ANNAQuercia : Finti poliziotti ricattavano autori di messaggi sessuali: 16 arresti. L'indagine dopo il suicidio di una delle... - RomaNews : Finti poliziotti ricattavano autori di annunci sessuali: 16 arresti. L’indagine dopo il suicidio di una delle vitti… - silviabest77 : Finti poliziotti ricattavano autori di messaggi sessuali: 16 arresti. L’indagine dopo il suicidio di una delle vitt… - ITnewsOG : Nuoro, finti poliziotti ricattano gli utenti delle chat gay: una vittima si uccide. Sedici arresti - Il Messaggero… - styleshorankiss : Chiamate i rinforzi e iniziano una missione per salvarvi, parte l'artiglieria pesante dalla base e viene attaccata… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018)glidiin rete spacciandosi per, chiedendo di pagare multe e minacciando di rendere noti i contenuti dei messaggi. E’ partita lo scorso anno dal suicidio sospetto di un giovane di un paese del Nuoresedei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro che ha smantellato una banda di cybercriminali e si è conclusa con l’arresto di 16 persone (due in carcere e 14 ai domiciliari), un indagato all’obbligo di dimora, 4 denunciati e il sequestro di beni mobili e immobili per 100mila euro. Glisono stati effettuati nelle province di Torino, Vercelli e Catania, in collaborazione con i rispettivi comandi provinciali dell’Arma. A far scattare l’inchiesta, la morte improvvisa del giovane sardo, che ha spinto i genitori a rivolgersi informalmente ai Carabinieri per fare luce sulla suicidio del figlio. Le indagini, coordinate dal ...