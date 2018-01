: RT @CybFeed: #BreakingNews Figc, Malagò chiede rinvio elezioni - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Figc, Malagò chiede rinvio elezioni - CybFeed : #BreakingNews Figc, Malagò chiede rinvio elezioni - PremiumSportHD : RT @ele_marini: #Malagó su #Figc: “Chiedere il rinvio dell’assemblea è stato un discorso di buon senso: gli stessi candidati hanno auspicat… - ele_marini : #Malagó su #Figc: “Chiedere il rinvio dell’assemblea è stato un discorso di buon senso: gli stessi candidati hanno… - antoal_92 : RT @Adnkronos: Malagò chiede rinvio elezioni Figc, no dei candidati -

Giovanniha chiesto ai tre candidati alla presidenzadi rinviare l'assemblea elettiva in calendario per lunedì prossimo.L'istanza del presidente del Coni è stata avanzata durante l' incontro al Foro Italico con Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi. Secondosarebbe opportuno attendere l'evolversi della situazione per la governance di Lega A. Secco, però, il rifiuto di tutti e tre i candidati. "L'assemblea si terrà regolarmente -spiega Gravina-. Lunedì i delegati possono decidere diversamente"(Di mercoledì 24 gennaio 2018)