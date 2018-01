Fifa 18 FUT Champions Cup | collega il tuo account Twitch per ricevere ricompense speciali!

Fifa 18 : annunciato il formato del Torneo FUT Champions CUP di Barcellona : EA Sports ha annunciato, tramite un comunicato sul sito ufficiale, il formato del Torneo FUT Champions Cup di Barcellona, una delle tappe di accesso alla prossima Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa che si svolgerà ad agosto. Ricordiamo che il Torneo di Barcellona si svolgerà nella città catalana dal 26 al 28 gennaio 2018 […] L'articolo Fifa 18: annunciato il formato del Torneo FUT Champions CUP di Barcellona sembra essere il primo su I ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa "Aggiornamento Premier League" FUTMAS : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate "Aggiornamento Premier League" e "Aggiornamento Premium Premier League " durante l'evento TOTY dedicato al Team of the Year Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 7 giorni, fino a lunedì 23 gennaio Aggiornamento Premier League Aggiornamento Premium Premier League

Futmas Fifa 18 : EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere : Il Natale si avvicina sempre di più ed Electronic Arts ha deciso di celebrarlo anche in Fifa: sta per arrivare Futmas su Fifa 18! Che cosa è Futmas? Futmas è un evento annuale creato da Electronic Arts per celebrare la stagione natalizia ed è stato organizzato per la prima volta con Fifa 13.

Fifa 18 SBC FUTMA "Aggiornamento Ligue 1" : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate "Aggiornamento Ligue 1" e "Aggiornamento Premium Ligue 1 " durante l'evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Ligue 1 Aggiornamento Premium Ligue 1

Fifa 18 SBC Futmas "Aggiornamento Liga" : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate "Aggiornamento Liga" e "Aggiornamento Premium Liga " durante l'evento Futmas dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Liga Aggiornamento Premium Liga

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa "Aggiornamento Premier League" FUTMAS : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate "Aggiornamento Premier League" e "Aggiornamento Premium Premier League " durante l'evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Premier League Aggiornamento Premium Premier League

Fifa 18 : disponibili su FUT 4 divise speciali di Juventus - Bayern - Manchester United e Real Madrid! : EA Sports in collaborazione con Adidas ha rilasciato oggi quattro nuove divise speciale su FUT dedicate ad altrettanti grandi club europei: Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United Ecco la clip con cui Electronic Arts ha annunciato questa iniziativa. Le divise a partire da stasera sono disponibili nei pacchetti e potranno essere anche acquistate

