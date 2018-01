Fiamme alla Sacra di San Michele | brucia il tetto del monastero

Torino - Fiamme alla Sacra di San Michele : brucia il tetto del convento : Nell'abbazia, luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller "Il nome della Rosa", erano in corso dei lavori di ristrutturazione

Torino - Fiamme alla Sacra di San Michele : 22.54 Un incendio è divampato alla Sacra di San Michele, ad Avigliana (Torino). Le fiamme hanno avvolto il tetto dell' antica abbazia, monumento simbolo del Piemonte e luogo d'ispirazione per Umberto Eco e il suo "Il nome della Rosa" Erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Il convento è ai piedi della chiesa, costruita alla fine del 900, a 40 km da Torino. Vi ...

Pompiere eroe "prende al volo" una bambina gettata dalla madre dalla finestra di un palazzo in Fiamme : Durante un incendio divampato in un palazzo in Georgia, un Pompiere è riuscito a mettere in salvo una bambina prendendola al volo dopo che era stata gettata da una donna intenta a scendere la scala di legno utilizzata per far evacuare gli abitanti dallo stabile.Dopo il volo la piccola, visibilmente spaventata, si è stretta in lacrime tra le braccia del Pompiere-eroe che l'ha afferrata coprendole il viso dai lapilli di cenere.Il ...

Nuovi pavimenti alla scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle : 'Dimostriamo così un'attenzione concreta e speciale per il mondo della scuola e per gli edifici di proprietà comunale (medie, elementari, asili). Lo facciamo perché gli standard di queste strutture ...

Incendio alla Trump Tower/ Video - New York : in Fiamme il grattacielo del Presidente Usa (ultime notizie) : Incendio alla Trump Tower a New York, Video ultime notizie: in fiamme il grattacielo del Presidente Usa, ci sono due feriti di cui uno grave.

New York - incendio alla Trump Tower : Fiamme sul tetto del grattacielo : Un incendio è divampato all'interno della Trump Tower a New York. Nei video che iniziano a circolare sui social media si vede una fitta colonna di fumo salire dal grattacielo, dove il presidente americano mantiene una residenza. Trump al momento si trova a Washington.

Deposito rifiuti in Fiamme : allarme nube tossica - scuole chiuse : Un vasto incendio, probabilmente doloso, è divampato questa sera intorno alle 21 all'interno di alcuni capannoni dell'azienda Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte ( Savona). La ditta opera nel settore ...

Pavia - in Fiamme deposito di rifiuti plastici. Allarme nube tossica : Ancora al lavoro i vigili del fuoco per domare l'incendio divampato ieri sera. Arpa avvia il campionamento del livello di diossina. Ai residenti è stato chiesto non uscire di casa. Non si esclude l'...

Capannone in Fiamme nel pavese - allarme nube tossica Pronti a evacuare Foto | Video : Il rogo è divampato in una struttura industriale in disuso a Corteolona e Genzone. Appello dei sindaci: «Restate in casa». Pronto il piano di evacuazione Già partite le indagini. Le testimonianze: «Da mesi viavai di camion che scaricano materiali»

Incendi - Fiamme dalla caldaia : evacuato un asilo nel Fiorentino : Paura nel Fiorentino dove un Incendio si è sviluppato questa mattina nel locale caldaie della scuola dell’infanzia Collodi in via Aldo Moro a Borgo San Lorenzo. Il rogo, che ha interessato una delle due caldaie presenti, è stato estinto dai vigili del fuoco, e l’area messa in sicurezza. In via precauzionale, a causa del fumo sviluppatosi, bambini e insegnanti sono stati fatti uscire dalla scuola e fatti rientrare al termine delle ...

La casa va in Fiamme : bimba di 8 anni salvata dalla polizia - morto il padre : Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Monte Sei Busi, a Genova, nel quartiere di Teglia. Secondo le prime informazioni una bambina di otto anni è stata tratta in salvo mentre un uomo...

Le Fiamme gialle alla Gran Sasso Acque - nuove indagini su appalti sottoservizi : L'Aquila - Sono nuovamente finiti all'attenzione della Procura della Repubblica Aquilana, i lavori per la realizzazione del primo stralcio della condotta dei sottoservizi nel centro storico di L'Aquila, commessa per il valore di circa 40 milioni di euro per la realizzazione di 13 chilometri del tunnel contenente tutta a rete dei distribuzione dei servizi nel centro storico. Gli uomini del Nucleo tributario della Finanza, è ...