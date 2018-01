Ferrari 488 GTO Tanta Roba!!!!! [ + tutte le GTO della storia Ferrari] : Tanta roba!!! è l’espressione sentita nella descrizione della nuova versione della berlinetta di Maranello. La nuova 488 GTO, anche se ancora non confermata sembra esistere. C’è è definita in ogni suo dettaglio e va tanto forte. Si tratta di una versione più leggera, più potente e performante. Tante le soluzioni corsaiole ed hi-tech che sembreranno farla appartenere ad un’altra dimensione. La nuova vettura, potenzialmente ...

Ferrari 488 GTB - ecco l'omaggio con livrea dedicata alla 308 Gr 4 : Una Ferrari azzurra, se la cosa vi dovesse far strano, non storcete il naso, ma pensatela in chiave rievocativa. Infatti, dalla collaborazione tra un concessionario di Parigi e la Casa di Maranello, è ...