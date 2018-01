: Falcone: 'Candidata indipendente con Liberi e Uguali per difendere Costituzione' - AnnaRomanelli65 : Falcone: 'Candidata indipendente con Liberi e Uguali per difendere Costituzione' - SusannaSpafford : Falcone: 'Candidata indipendente con Liberi e Uguali per difendere Costituzione' - NonUnodiMeno : RT @giovcusumano: Anna Falcone @annafalc è candidata con @liberi_uguali Una bellissima notizia! - claudiotesta1 : la sinistra che non è - Preppy696 : Il look di #Sala rappresenta la città della #Moda #Milano La #Falcone candidata “indipendente” di #LEU non si capis… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Dopo diversi giorni nei quali era circolata l'indiscrezione sui media, Annaè intervenuta alla trasmissione Otto e Mezzo su La7, confermando la propria candidatura alle #Elezioni politiche con ''. Vediamo quello che ha detto. Annacon '' Rispondendo a una domanda di Lilli Gruber, l'avvocata gia' esponente dei comitati per il No al referendum costituzionale e poi portavoce dell'Alleanza Popolare per la Democrazia e l'Uguaglianza, ha precisato: “La mia è una candidatura, che mi è stata proposta da Pietro Grasso VIDEO ed è perfettamente coerente con le proposte uscite dal Brancaccio. E’ una Sinistra coraggiosa che non scende a compromessi e che rimette al centro il problema delle diseguaglianze, cosa che non può che far bene anche al Partito Democratico, che ha smarrito i suoi obiettivi principali“. Prima di ...