Falcone : 'Candidata indipendente con Liberi e Uguali per difendere Costituzione' Video : Dopo diversi giorni nei quali era circolata l'indiscrezione sui media, Anna Falcone è intervenuta alla trasmissione Otto e Mezzo su La7, confermando la propria candidatura alle #Elezioni politiche con 'Liberi e Uguali'. Vediamo quello che ha detto. Anna Falcone candidata con 'Liberi e Uguali' Rispondendo a una domanda di Lilli Gruber, l'avvocata gia' esponente dei comitati per il No al referendum costituzionale e poi portavoce dell'Alleanza ...