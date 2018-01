Fabio | robot commesso licenziato in tronco dopo una settimana

: #Fabio: il primo #robot licenziato - non riusciva a rispondere alle richieste dei clienti. - marco_becattini : #Fabio: il primo #robot licenziato - non riusciva a rispondere alle richieste dei clienti. - marco_becattini : #Fabio: il primo #robot licenziato - non riusciva a rispondere alle richieste dei clienti. - bennybuono : RT @NicolettaBressa: Fabio, il robot licenziato e il mito del falso progresso - NicolettaBressa : Fabio, il robot licenziato e il mito del falso progresso - JustNerd_IT : Il #Robot Fabio: un licenziamento che fa storia - -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) You're fired:inVIDEO e senza possibilita' di ripensamenti. Tra i colleghi c'è chi, dispiaciutissimo, ha pianto per l'esito infausto del rapporto di lavoro del loro compagno, tale #appena una. Cose che, d'ora in poi lo si potra' dire, capitano anche ai #oltre che agli umani. Perché, un tipo bonario dai grandi occhioni neri sgranati e il corpo bianco tirato a lucido, è un automa. Era stato assunto in prova dalla Margiotta Food & Wine, una catena di negozi di Edimburgo con le funzioni di assistente. Doveva accogliere i clienti e dare loro informazioni utili. Ma qualcosa non ha funzionato. Frustrazioni professionali diIn una sola, ildal viso gentile e le mani prensili, alto appena un metro e 20, soprannominato 'Shopbot', programmato per essere amichevole e gentile con tutti, ha scoperto e vissuto ...