F1 | all' asta la McLaren di Ayrton Senna con cui ha vinto a Monaco nel 1993

Elezioni - Salvini candida gli economisti ‘No euro’ Bagnai e Borghi : “Basta diktat dall’Ue” : Alberto Bagnai e Claudio Borghi, due economisti che ormai da anni sostengono la tesi del fallimento dell’Euro e delle politiche economiche europee, saranno candidati in quota Lega. Il primo nel Lazio e in Abruzzo: “Ho scritto i primi articoli “No Euro” sette anni fa su “Il Manifesto”, ma ho capito che per difendere gli interessi economici nazionali serve un partito conservatore”. Il secondo, già ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Bill provoca un devastante incendio alla Spectra : Sally rimarrà ferita nell'ennesimo sabotaggio di Bill, quello definitivo, che metterà in ginocchio la Spectra.

Pd - Franceschini : 'Basta resistenze su Casini e alleati ' : Il ministro sulle polemiche sui candidati scelti nei collegi uninominali. 'Lo sapevamo già quando nel Pd abbiamo discusso per andare ad una politica di alleanze. Le coalizioni portano a questo come nell'Ulivo'

Nicole e la verginità all'asta : 'Era solo uno scherzo - non so più come uscirne. Papà è infuriato - offerte sempre più alte' : L'agenzia EliteModelsVip.com, che aveva pubblicato il suo annuncio , le aveva chiesto di dare una storia credibile: 'In realtà sono figlia unica, non voglio nemmeno studiare economia - confessa - la ...

Dipinto di Tiziano va all'asta per 3 milioni di euro - era il pagamento dell'idraulico di Carlo I d'Inghilterra : I successori di Carlo I d'Inghilterra avevano ritenuto che la parcella presentata loro dell'idraulico di corte a seguito della morte del re fosse troppo elevata, per questo si fecero venire un'idea: dare solo parte del denaro al professionista e pagare il resto con la donazione di uno dei tanti quadri posseduti dal monarca, il Santa Margherita e il dragodi Tiziano Vecellio. Né Carlo I né l'idraulico, però, avrebbero ...

Android 8.1 Oreo vi dirà se la rete aperta alla quale volete collegarvi è abbastanza veloce : ... chiamate vocali e messaggi di chat OK (1-5 Mbps): si può navigare, utilizzare i social media e ascoltare musica in streaming veloce (5-20 Mbps): si possono visualizzare video in streaming Molto ...

Grimaldo al Napoli? / Calciomercato news - Giuntoli è in Portogallo - base d’asta a 20 milioni di euro : Grimaldo al Napoli? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:24:00 GMT)

Asta flop per la Serie A. Via alla trattativa privata : Il calcio italiano non attira i giganti di Internet. Le sospirate offerte da parte di Amazon e Apple, all'apertura delle buste per i diritti tv del campionato 2018-20121, non sono arrivate. La Lega ...

Calcio e diritti TV - fallisce la seconda asta : la Serie A sbarca in Spagna? Video : Nave senza nocchiere in gran tempesta, avrebbe detto Dante Alighieri. A quanto pare neppure l'evidente fallimento sul campo, con la Nazionale italiana che per la prima volta dopo sessant'anni non prendera' parte alla fase finale della Coppa del Mondo, è servito ad unire le troppe anime dello sport più popolare del Belpaese. La partita più importante si gioca in contemporanea su due fronti ed entro la fine di gennaio ci sara' il risultato finale. ...

Genoa volenteroso ma mai pericoloso : alla Juventus basta un gol per vincere la partita risultati : La cronaca. La Juventus si schiera con un 4-3-3: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. A disposizione ci sono Pinsoglio,...

alla Juve “basta” Douglas Costa : 1-0 Genoa : Alla Juve “basta” Douglas Costa: 1-0 Genoa Il brasiliano segna il gol che stende i rossoblù e il Napoli torna a -1 Continua a leggere L'articolo Alla Juve “basta” Douglas Costa: 1-0 Genoa sembra essere il primo su NewsGo.

Congo - l'attivista Mbye : 'Basta violenze - denunciamo all'Aia' : Ma per Suzanne Mbiye Diku gia' quella del 31 dicembre, 'con la repressione e l'impiego dell'esercito contro i manifestanti, ha fatto capire al mondo quali sono le condizioni di vita nel nostro Paese. ...

Corvette ZR1 - La prima all'asta per 925 mila dollari : Come anticipato durante lo scorso weekend si è tenuta l'asta per il primo esemplare della Corvette ZR1 che, dopo svariati rilanci è stato acquistato per 925 mila dollari, equivalenti a 755.192 euro. Tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza al programma Building for America's Bravest che da diversi anni costruisce case per i soldati feriti in missione. La prima in assoluto. La ZR1 di nuova generazione con numero di serie 001 sarà ...

Incendio all’isola del Giglio : distrutta vasta zona di Cala di Corvo : Un Incendio ha ridotto in cenere una vasta zona di macchia mediterranea nella zona di Cala di Corvo all’isola del Giglio (Grosseto), nel territorio del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. Vigili del fuoco e volontari, giunti sul posto in traghetto, hanno lavorato tutta la notte e questa mattina per domare le fiamme divampate in una zona impervia. Intervenuto anche un’elicottero. Secondo il sindaco del Giglio, Sergio ...