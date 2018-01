Exploit per ' Rocco Chinnici' | la fiction sul magistrato vince il duello tv e incanta i

Exploit per 'Rocco Chinnici' - la fiction sul magistrato assassinato vince il duello tv e incanta i social - TV/Radio - Spettacoli : Al secondo, su Canale 5, il film La scuola più bella del mondo , con 2.381.000 telespettatori e il 10.1% di share. In terza posizione testa a testa tra Stasera tutto è possibile su Rai2, con 2.051.

A Sigep 2018 un'Exploit di visite. Cagnoni : "Grande ottimismo per il futuro" : (Teleborsa) - Terza giornata a Sigep 2018, la grandissima manifestazione dell'arte dolciaria, che si tiene ogni anno a Rimini Fiera, giunta ormai alla sua 39esima edizione. Presenti anche stamattina i ...

Weekend da incorniciare per la Virtus Lucca : Exploit per Del Nista e Luxa : ... confermando il valore della Virtus in una disciplina affascinante nel pur variegato mondo dell'atletica leggera. Intorno a metà classifica si piazzano invece Simone Orsucci, Filippo Ceccarelli, ...

2 per mille ai partiti - il Pd aumenta gli incassi ma l’Exploit è delle destre. Gli elettori più ricchi? Quelli forzisti e di Ncd : Il Pd incassa 110mila firme in più arrivando a quasi 602.500, pari a un incasso aggiuntivo di 1,5 milioni rispetto ai 6,4 del 2016: +25%. Ma vede calare – dal 50,6 al 49% del totale – la percentuale di contribuenti che hanno deciso di destinargli il 2 per 1000 della propria Irpef, come prevede il nuovo sistema di finanziamento dei partiti in vigore dal 2014. Al secondo posto resta la Lega Nord, che riceve 1,8 milioni contro gli 1,4 ...

[PS4]Rilasciato PS4 Linux Loader per Kernel Exploit 4.05 : Dopo il rilascio del Kernel exploit su firmware 4.05 molti sviluppatori hanno dato il via al rilascio di variegati tool e mod per arricchire la PS4.Un anno fa il team Fail0verflow ha mostrato al 33C3 l’avvio di Linux su console con 4.05 con le varie spiegazioni e lo sfruttamento della falla che ha favorito l’avvio di Linux sulla console PS4.Da allora la scena hacking PS4 ha visto alti e bassi,fino a qualche giorno fa.Se amate Linux ...

[PS4]Rilasciato PS4Exploit 4.05 per Windows by FigaroCool : Se la nostra guida scritta dal nostro fan Dladeli sembra un pò difficile,lo sviluppatore FigaroCool ha rilasciato un’ottima applicazione che semplifica il caricamento dei vari loader e del kernel exploit chiamato PS4Exploit.Il tool oltre ad essere compatibile con Windows permette con semplici passaggi di creare un mini server locale e caricare nella listbox tutti i vostri file in formato bin per essere “iniettati” ...

[PS4]Rilasciato Kernel Exploit per firmware 4.05 - a breve anche per 4.50 e 4.55 : Dopo mesi di lavoro,lo sviluppatore Specterdev ha rilasciato il tanto atteso Kernel exploit per firmware 4.05.Il progetto contiene un’implementazione completa del Kernel exploit “namedobj” per PlayStation 4 per firmware 4.05. Vi permetterà di eseguire codice arbitrario come Kernel, per consentire al jailbreaking e al Kernel modifiche al sistema. Questa versione, tuttavia, non contiene alcun codice relativo alla sconfitta dei ...

[Wii]Rilasciato Flashhax v2.01 un nuovo Exploit per modificare la console Wii : La console Wii non è morta come sembra,alcuni sviluppatori dopo anni di silenzio hanno rilasciato un nuovo entrypoint exploit chiamato Flashhax.L’exploit si tratta in realtà di una recente vulnerabilità scoperta dal team Project Zero di Google e aggiornato all’inizio del 2016. (CVE-2016-0974) ( https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail ? id = 667 ) disponibile nel canale Internet della Wii e può ancora essere scaricato ...