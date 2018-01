: @Raiofficialnews @RaiTre @Radio1Rai @Radio3tweet @RaiNews @RaiUno @RaiDue @RaiStoria @RaiCultura @Rai_Yoyo… - ZenperZen : @Raiofficialnews @RaiTre @Radio1Rai @Radio3tweet @RaiNews @RaiUno @RaiDue @RaiStoria @RaiCultura @Rai_Yoyo… - mivestodinero : @Paula___b Se ti basta l'impegno credimi che ce ne metto tantissimo. Prometto che appena divento più pratica ti chiedo un po'di epidermide - PamelaSoluri : - exosexuaI : sembra la luna e invece NO!!!! è l’epidermide di una foglia - monicxc : Specifico che la pelle scorticata è dovuta al mio eczema, non all’estetista che mi scartavetrava i primi 10 strati… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Quest’area del sito è dedicata a una forma di tumore denominata: tumore a cellule di Merkel. Per introdurre la trattazione di questa neoplasia si propongono alcune informazioni sull’che è il tessuto nel quale essa si sviluppa.Quella che comunemente viene chiamata pelle o, in termini medici cute, è formata da vari strati di tessuto. Il più esterno di essi è denominatoe, fra i suoi ruoli principali, c’è quello di creare una barriera fra l’organismo e l’ambiente circostante. A seconda delle aree che ricopre, lo spessore dell’varia daI 1.5 mm della pianta dei piedi e del palmo delle mani agli 0.5 mm delle palpebre. L’è formata da vari tipi di cellule, disposte in strati sovrapposti: Strato corneo: è lo strato più esterno dell’ed è formato, a sua volta, da “foglietti” di cellule ormai morte denominate cheratinociti. Queste ...