Emma Bonino | l' insulto a Matteo Salvini e Attilio Fontana | ' Chi parla di razza è razzista'

Emma Bonino sui migranti : 'Senza di loro nessuno raccoglierebbe i pomodori' Video : Stanno facendo discutere delle recenti dichiarazioni sui migrati fatte dalla politica radicale Emma Bonino, candidata alle elezioni del 2018 [Video] con la lista +Europa. Come riportato da diversi organi d'informazione e soprattutto da articoli pubblicati su testate schierate a destra come 'Il Giornale' e 'Libero', la Bonino ha affermato che gli attuali flussi migratori che interessano l'Italia sono assolutamente indispensabili per l'economia e ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...

Elezioni - Emma Bonino : 'Abbiamo scelto l'apparentamento con il Pd' : ... crescita con buona occupazione, capacità di avere un ruolo nel mondo a partire da Mediterraneo e Africa, governare le migrazioni con umanità e legalità, la qualità dell'ambiente in cui viviamo, la ...

Emma Bonino lancia l'alleanza tra la lista +Europa e il Pd : "Amatemi di meno e votatemi di più" : "Vedo che la mia popolarità, nonostante gli acciacchi, è piuttosto alta tra i leader politici. Mi fa piacere, so che è un riconoscimento alla mia storia radicale. Ma lasciatemi dire con un sorriso: magari amatemi di meno ma votatemi e votateci di più". Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, in un messaggio trasmesso su Facebook per lanciare l'alleanza con il Pd alle elezioni."Le avete provate tutte", ha aggiunto ...

Matteo Salvini contro Emma Bonino : 'Immigrazione - stiamo scherzando? Regala il permesso di soggiorno a 500mila clandestini' : Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce anche Emma Bonino , la candidata della lista +Europa apparentata, ora, a Bruno Tabacci e papabile alleata del Pd il prossimo 4 marzo. Finisce nel mirino del ...

Elsa Fornero potrebbe tornare in Parlamento con Emma Bonino Video : Stavolta la riforma #Pensioni non c'entra nulla. Elsa Fornero è al centro di un'indiscrezione clamorosa raccolta dal Corriere della Sera, secondo cui l'ex ministro del Lavoro potrebbe essere candidata da Emma Bonino nella lista +Europa e quindi, paradossalmente, tornare in Parlamento. Bistrattata dalla maggior parte dei partiti politici a causa della riforma previdenziale che porta il suo nome, la Fornero in questi anni non si è mai nascosta, ...

Emma Bonino pensa di candidare la Fornero : Elsa Fornero candidata in Parlamento. Sarebbe questa la 'pazza idea' di Emma Bonino che vorrebbe l'ex ministro del Lavoro del governo Monti nella sua lista +Europa che, salvo imprevisti, dovrebbe chiudere a giorni l'intesa col Pd di Matteo Renzi.L'indiscrezione, rivelata in un retroscena di Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, troverebbe conferma nelle parole di apprezzamento per la Bonino che la Fornero ha ...

Freddi (Più Europa con Emma Bonino) : 'Zero spazio ai No Vax di qualunque latitudine politica' - : Poi esiste lo zoccolo duro, i convinti no-vax, fanno cause, parlano di Stato dittatoriale, tengono i bambini a casa da scuola ma dato della scienza per fermare le epidemie basta che sia coperto l'...

"Legalizzare l'uso della cannabis" : la proposta di +Europa di Emma Bonino : "Un'Italia più europea, non abbiamo dubbi, è un paese dove l'uso della cannabis è legalizzato". La proposta arriva, tramite un post su Facebook, dalla lista +Europa con Emma Bonino. In particolare, il ...

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino - l'unica seria in un panorama deludente" : ... autrice di quella famosa riforma del sistema pensionistico pubblico italiano che porta il suo nome, l'ha dichiarato così, più convinta che mai: "Oggi è l'unica a proporre un'offerta politica seria e ...

