Elton John si ritira dalle scene dopo l’ultimo tour : l’annuncio ufficiale : Elton John smette di fare concerti dal vivo: l’annuncio ufficiale sui social network Elton John lascia il mondo della musica. Il famoso cantante inglese ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Ritiro che, però, avverrà solo dopo l’ultimo tour e dunque nel 2020. Non solo: l’artista continuerà a scrivere e comporre musica e a incidere […] L'articolo Elton John si ritira dalle scene dopo l’ultimo tour: ...

I grandi successi di Elton John : da Your Song a Candle in the wind : Sir Elton Hercules John uno dei musicisti più famosi al mondo, nominato Cavaliere dalla regina Elisabetta giusto vent'anni fa. Tantissimi i suoi grandi successi dal suo primo, grande successo Your Song , scritta quando aveva 22 anni, a Circle of life , ...

Elton John dice addio ai concerti : 21.33 addio alle scene per Elton John. Il musicista britannico saluterà il pubblico con l'ultimo tour, che sta per cominciare."Le priorità sono cambiate.Ho figli. Voglio essere parte della loro vita", ha detto da New York. "addio Yellow Brick Road" si chiama il tour:300 date in varie parti del mondo, che lo terranno impegnato fino al 2020. "Sarà un modo di dire grazie e andar via con un 'bang', per far dire alla gente: ho visto l'ultimo tour ...

Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour - che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo : Il cantante inglese Elton John ha annunciato mercoledì sera che smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che comunque durerà tre anni e prevede circa 300 date in tutto il mondo. John ha detto che vuole smettere di The post Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo appeared first on Il Post.

Elton John si ritira : "Il prossimo tour sarà l'ultimo" : L'annuncio è arrivato in diretta streaming mondiale da parte dello stesso artista sul suo canale YouTube. " Le mie priorità sono cambiate, ora devo pensare a mio marito e alla mia famiglia, ai miei ...

Elton John - prossimo tour sarà l'ultimo : NEW YORK, 24 GEN - Elton John dice addio alle scene. Il prossimo tour che sta per cominciare sara' l'ultimo. "Le priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita", ha detto Rocket ...

Elton John si ritira : 'Ho dei figli - voglio essere parte della loro vita' : Elton John dice addio alle scene. Il prossimo tour che sta per cominciare sarà l'ultimo. 'Le priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita' , ha detto Rocket Man' in un evento-...

Elton John si ritira : 'Ora voglio fare il papà' : Perché un ultimo tour? 'Per ringraziare i fan di tutto il mondo'. E sarà proprio così, visto che sono previste 300 date a partire da Allentown, in Pennysylvania, che dureranno fino al 2021. Tre ...

Elton John si ritira : l'annuncio in mondovisione : Elton John si ritira: l'addio del baronetto della musica inglese dalla scena dei concerti è stata confermata dall'artista durante un'evento a New York. "Le mie priorità sono cambiate - ha detto al...

Elton John ha annunciato il suo ritiro dalla scene : Mancava una conferma del diretto interessato, ma i quotidiani britannici erano piuttosto certi che Elton John fosse vicino all'addio ai palchi. Il 70enne cantante, che ha passato più di cinquant'anni a fare musica, ha confermato le indiscrezioni questa sera, in una diretta streaming su YouTube.La decisione di lasciare il mondo dello spettacolo dal vivo arriva in un momento in cui le condizioni di salute di Elton John stanno ...

Elton John - l'annuncio ufficiale : 'Questo sarà il mio ultimo tour' : In una conferenza stampa tenuta in diretta streaming nel pomeriggio di oggi , mercoledì 24 gennaio, il cantautore britannico ha detto: "La mia vita privata ha cambiato la mia vita. Dieci anni fa ...

Elton John - prossimo tour sarà l'ultimo : (ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - Elton John dice addio alle scene. Il prossimo tour che sta per cominciare sara' l'ultimo. "Le priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita", ha ...

Elton John : 'Il prossimo tour sarà l'ultimo' : Elton John dice addio alle scene. Il prossimo tour che sta per cominciare sarà l'ultimo. 'Le priorità sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita', ha detto "Rocket Man" in un evento-...

Elton John farà un ultimo tour e poi lascerà i palchi : Mancava una conferma del diretto interessato, ma i quotidiani britannici erano piuttosto certi che Elton John fosse vicino all'addio ai palchi. Il 70enne cantante, che ha passato più di cinquant'anni a fare musica, ha confermato le indiscrezioni questa sera, in una diretta streaming su YouTube.La decisione di lasciare il mondo dello spettacolo dal vivo arriva in un momento in cui le condizioni di salute di Elton John stanno ...