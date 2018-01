Elton John dice addio ai concerti

: Ciao #EltonJohn... Tranquilli, non è morto, anche perché chi suonerebbe al suo funerale? - patriziachimera : Ciao #EltonJohn... Tranquilli, non è morto, anche perché chi suonerebbe al suo funerale? - MetroNewsItalia : Elton John si ritira dai palcoscenici dei concerti (fra tre anni) - annamaria_ff : RT @repubblica: Elton John: "Il prossimo tour sarà l'ultimo" - Pilloledalmondo : Elton John si ritira dalle scene - trendinaliaCL : ? #ParaAlegrarMiDiaNecesito ? Paul Romer ? Lula da Silva ? #elshowdepaloma ? Elton John ? Chelsea ? #CemreNoLoHagas… -

alle scene per. Il musicista britannico saluterà il pubblico con l'ultimo tour, che sta per cominciare."Le priorità sono cambiate.Ho figli. Voglio essere parte della loro vita", ha detto da New York. "Yellow Brick Road" si chiama il tour:300 date in varie parti del mondo, che lo terranno impegnato fino al 2020. "Sarà un modo di dire grazie e andar via con un 'bang', per far dire alla gente: ho visto l'ultimo tour ed era fantastico". Ma ha aggiunto che continuerà a scrivere e incidere canzoni.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)