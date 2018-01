Elezioni | Luigi Di Maio | ' Nei collegi candidati prof e imprenditori'

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.

Elezioni politiche - la campagna elettorale a Vasto la apre Luigi Di Maio : L'unica forza politica a proporre un programma scritto democraticamente con i cittadini attraverso la Piattaforma Rousseau è il M5S, pertanto invitiamo tutti i cittadini del territorio a prendere ...

Financial Times : "Per Luigi Di Maio le Elezioni sono un test di credibilità. Ma rimangono le incertezze sulla linea politica" : "Il leader del Movimento cinque stelle" Luigi Di Maio "affronta un test di credibilità in vista delle elezioni" del 4 marzo, titola il Financial Times, in un servizio a firma di James Politi, con un richiamo in prima pagina, e sviluppato con ampio spazio a pagina 3 del quotidiano.Se il leader del Movimento 5 stelle diventerà presidente del consiglio, "dovrà decidere se andare avanti con alcune delle politiche più ...

Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro - Elezioni e rifiuti romani : Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più...

Elezioni - i vip in campo : Emilio Carelli - Gianluigi Paragone e il capitano De Falco : Ci sono giornalisti come Emilio Carelli e Gianluigi Paragone per il M5S, manager come Adriano Galliani per Forza Italia, o ancora personaggi venuti alla ribalta per casi di cronaca come Lucia ...

M5s - Beppe Grillo isola Luigi Di Maio "Esonero" dopo le Elezioni 2018 : Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza, scrive il Giornale Segui su affaritaliani.it

Ius soli - Gianni Cuperlo e Luigi Manconi chiedono a Mattarella di rinviare le Elezioni di due settimane : Mancano poche ore allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, eppure c'è chi come Gianni Cuperlo non si è ancora rassegnato alla bocciatura dello Ius soli poco prima di ...