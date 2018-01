Elezioni | gli italiani vogliono meno tasse

Elezioni - VICENZAORO : per imprenditori orafi meglio un 'vincitore netto - il 95% andrà a votare : Fabrizio Visconti, alla guida della Giorgio Visconti Gioielli, è convinto che "la cosa più urgente è certamente rilanciare l'economia per cercare di far aumentare i consumi". Per Riccardo Renai, ceo ...

Elezioni - la mossa di Renzi : il Pd schiera una scienziata contro Di Maio a Pomigliano : Una giovane scienziata che 'profuma di premio Nobel' per la fisica, potrebbe essere schierata dal Pd nel collegio di Pomigliano contro il leader di M5S Luigi Di Maio. È quanto trapela dalla sede ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Futuro Premier : Di Maio meglio di Gentiloni - Renzi all’8% : Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader prescelto per governo di larghe intese(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Salvini - Elezioni 2018/ “Lega unico argine al razzismo” : poi striglia Berlusconi sul tetto 3% deficit/Pil : Salvini smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul rispetto del tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Da parte del leghista arriva un secco no...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:20:00 GMT)

Elezioni - Salvini candida gli economisti ‘No euro’ Bagnai e Borghi : “Basta diktat dall’Ue” : Alberto Bagnai e Claudio Borghi, due economisti che ormai da anni sostengono la tesi del fallimento dell’Euro e delle politiche economiche europee, saranno candidati in quota Lega. Il primo nel Lazio e in Abruzzo: “Ho scritto i primi articoli “No Euro” sette anni fa su “Il Manifesto”, ma ho capito che per difendere gli interessi economici nazionali serve un partito conservatore”. Il secondo, già ...

Elezioni - gli sconosciuti in lista irritano i grillini : C'è qualche nome conosciuto, almeno tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle, e altri mai sentiti. Dopo le parlamentarie on line, sono stati pubblicati i candidati nei collegi plurinominali alla ...

Verso le Elezioni - Liberi e Uguali a Ponte a Ema. Con due parlamentari e una consigliera : ... la senatrice Alessia Petraglia e la consigliera regionale Serena Spinell i che 'hanno dato il senso di una proposta politica che nel ritessere le fila di un mondo di valori e di militanza, ...

Elezioni - Fiorita su Fb : decliniamo offerta di qualsivoglia candidatura : Come rilanciare il rinnovamento della classe dirigente cittadina, come restituire autorevolezza e credibilità alla politica cittadina, come riportare la nostra città al centro del dibattito politico ...

Elezioni 2018 Maroni a Salvini : 'Ministro dell'Interno? Gli darò qualche dritta ' : La Lombardia vola alto e il centrodestra punta alla vittoria. Idee chiare per il governatore Maroni. Territorio al centro Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore al Territorio,...

Elezioni politiche - il consigliere Bessi (Pd) : 'L'agricoltura avrà un luogo prioritario' : ...2018 'Ritengo importante che il Pd di Ravenna abbia dedicato l'inizio della campagna elettorale a Ravenna del 18 gennaio scorso al ruolo sempre più strategico dell'agroalimentare nell'economia ...

Elezioni - Burioni : 'Faccio già politica - meglio fuori dal Parlamento' : I miei studi scientifici e la mia capacita' di comunicare sono a servizio di chiunque combatte per la verita' contro le bugie Burioni aggiunge: 'Posto che faccio gia' politica, che sono felice e ...

Elezioni - il medico Burioni dice no al Pd : “Ma la battaglia contro l’oscurantismo continua. Non votate i cialtroni” : Roberto Burioni dice no a Matteo Renzi e non si candida con il Pd. Lo ha annunciato lo stesso medico dell’ospedale San Raffaele su Facebook con un lungo post nel quale spiega le ragioni del suo rifiuto alla proposta avanzata dal segretario dem. “Ho deciso di non candidarmi alle prossime Elezioni politiche. Ma la mia battaglia contro l’oscurantismo e la superstizione che vuole farci piombare in un nuovo medioevo continua più forte di ...

Elezioni - cosa propone il partito dell'innovazione '10 volte meglio' : Dieci volte meglio lavora su turismo, blockchain e aree free tax per rilanciare l'economia italiana. Lo ha fondato un imprenditore di cofanetti regalo

