Elezioni Figc | Malagò chiede il rinvio e attacca Tavecchio | ' In Lega Serie A sta violando

Figc - Malagò chiede rinvio Elezioni : 20.16 Giovanni Malagò ha chiesto ai tre candidati alla presidenza Figc di rinviare l'assemblea elettiva in calendario per lunedì prossimo.L'istanza del presidente del Coni è stata avanzata durante l' incontro al Foro Italico con Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi. Secondo Malagò sarebbe opportuno attendere l'evolversi della situazione per la governance di Lega A. Secco, però, il rifiuto di tutti e tre i candidati. "L'assemblea ...

Elezioni Figc - Capello consiglia Buffon : 'Smetti e diventa presidente' : ... attualmente fermo per infortunio, sta vedendo svanire il record di presenze in Serie A , detenuto da Paolo Maldini , che sarebbe completamente sfumato se il numero uno migliore del mondo non ...

Elezioni Figc - altro che rivoluzione post eliminazione dai Mondiali : la sfida tra Sibilia e Gravina sarà decisa dai soliti noti : L’unica certezza è che non cambierà nulla: la rivoluzione del calcio italiano si è trasformata come prevedibile in un rimescolamento di poltrone, una serie di manovre e giochi di potere (anche politici) per conquistare la presidenza della Figc. Chiunque vincerà tra Gabriele Gravina (in questo momento favorito), Cosimo Sibilia (che lo insegue) e Damiano Tommasi (sempre più defilato) difficilmente avrà la forza di cambiare il pallone. Domani tutti ...

Elezioni Figc - Malagò domani incontra Gravina - Sibilia e Tommasi : l presidente del Coni, Giovanni Malagò, incontrerà domani i tre candidati alla presidenza della Figc. Lo ha annunciato lo stesso Malagò nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione della ...

Elezioni Figc - cambia ancora il vento : Tommasi e Ulivieri spingono Gravina : Il più probabile candidato alla presidenza di questo ticket 'riformista' - rivela La Gazzetta dello Sport - sarebbe però Gabriele Gravina , non essendoci piena convergenza intorno alla figura di ...

"Siamo tutti convinti che la mia candidatura debba restare ovviamente. Sappiamo com'è il sistema elettorale e soprattutto quali sono oggi i candidati in campo e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla presidenza federale quello che non è mai stato, ovvero eleggere un ex calciatore". Nessun passo indietro da parte di Damiano

Le Elezioni per il nuovo presidente della Figc sono alle porte: a sfidarsi, come noto, saranno tre candidati, ovverosia Cosimo Sibilia Damiano Tommasi e Gabriele Gravina. Trai tanti temi affrontati, nei programmi elettorali di ognuno dei candidati è presente il tema della riforma del campionato. Abbiamo così deciso di mettere i tre programmi a confronto

Elezioni Figc - Sibilia : 'Affiderei Club Italia a un calciatore'. Gravina : 'Solo io e Tommasi riformisti' : Il nostro è un mondo che si ispira ai principi della democrazia ed è evidente che dobbiamo poterla esercitare, ci sono delle regole e ci sono tre candidati che esprimono la massima espressione del ...

Si avvicina l'appuntamento con le Elezioni che porteranno a eleggere il successore di Carlo Tavecchio alla guida della FIGC, in programma il prossimo 29 gennaio. I candidati tra cui scegliere al momento sono tre: Damiano Tommasi, Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia. Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ai microfoni di Radio Sportiva ha voluto fare

Elezioni Figc - Tommasi : 'Candidato unico non impossibile ma difficile' : "Non impossibile, ma complicata": così Damiano Tommasi valuta la possibilità di una canditatura unica per le Elezioni Figc, dai tre candidati attualmente in corsa. "Se mi sento un riformista come ...

Elezioni Figc - Nicchi : 'Con tre candidati - l'AIA al primo turno non voterà' : "Spero che entro il 29 gennaio (data fissata per le Elezioni del nuovo presidente Figc ndr) i tre candidati (Sibilia, Gravina e Tommasi) usino la loro intelligenza per arrivare ad una soluzione ...

Lega B - su Elezioni Figc decide l'Assemblea - rafforzare asse con Lega A : La Lega Serie B ha tenuto oggi a Milano il Consiglio direttivo, alla presenza del presidente Mauro Balata , del direttore generale Paolo Bedin e dei consiglieri Stefano Bonacini, Antonio Gozzi, ...

ecco le idee dei tre candidati a presidente della Figc per quanto riguarda la possibile riforma della Coppa Italia

Elezioni Figc - ecco il regolamento : scrutini - ballottaggio e come si vota : L'elezione per la presidenza della Figc è regolata dalle norme dello Statuto federale che assegna a ciascuna componente il mondo del pallone un differente numero di delegati e un peso elettorale non ...