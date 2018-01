Elezioni | colpo Salvini | candiderà l' economista ' no Euro' più prestigioso

: Elezioni presidenziali anticipate in Venezuela. l’opposizione e 14 paesi latinoamericani denunciano l’ennesimo colp… - eguanella : Elezioni presidenziali anticipate in Venezuela. l’opposizione e 14 paesi latinoamericani denunciano l’ennesimo colp… - bigimauro : RT @UlrikeMeinhof1: Qualcosa mi dice che Pietro Grasso sarà il nuovo Ingroia, l'uomo che riuscì in un colpo solo a distruggere 4 partiti di… - GiordanoBattini : RT @UlrikeMeinhof1: Qualcosa mi dice che Pietro Grasso sarà il nuovo Ingroia, l'uomo che riuscì in un colpo solo a distruggere 4 partiti di… - morissese : RT @UlrikeMeinhof1: Qualcosa mi dice che Pietro Grasso sarà il nuovo Ingroia, l'uomo che riuscì in un colpo solo a distruggere 4 partiti di… - UlrikeMeinhof1 : Qualcosa mi dice che Pietro Grasso sarà il nuovo Ingroia, l'uomo che riuscì in un colpo solo a distruggere 4 partit… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Sara' il professor Alberto Bagnai uno dei candidati di punta della nuova #lega targata MatteoVIDEO che si presentera' alle prossimepolitiche del 4 marzo. Nato a Firenze il 10 dicembre 1962, Alberto Bagnai si è laureato in Economia e Commercio all'Universita' La Sapienza di Roma, dove è stato allievo del grandeFederico Caffè. Dopo aver conto innumerevoli dottorati di ricerca, attualmente è professore associato di Politica economica presso la facolta' di economia dell'Universita' di Chieti e Pescara. In questi anni è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato con continuita', in veste di esperto, a numerosi talk show trasmessi da tutte i principali canali televisivi italiani. La Lega lo schierera' capolista, secondo le parole del Segretario #durante la presentazione: 'Sicuramente in Abruzzo e Lazio e forse in altre ...