Elezioni | Agcom | richiami a cinque emittenti

Elezioni - Agcom richiama 5 emittenti : su La7 e Sky troppo spazio a M5s e Lega; su Rainews a Leu e su Mediaset a Fi : Richiami a cinque emittenti per non aver rispettato la par condicio nel periodo 15-21 gennaio. L’Agcom è intervenuta per segnalare alcune violazioni in merito al tempo di parola concesso ai singoli partiti in campagna elettorale. Deciso un forte richiamo a La7 per lo spazio a M5s e Lega Nord a svantaggio di altri partiti; un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all’elevato tempo di notizia fruito da Forza Italia; un richiamo ...