Elezioni | Agcom richiama 5 emittenti | su La7 e Sky troppo spazio a M5s e Lega; su Rainews

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Richiami a cinqueper non aver rispettato la par condicio nel periodo 15-21 gennaio. L’è intervenuta per segnalare alcune violazioni in merito al tempo di parola concesso ai singoli partiti in campagna elettorale. Deciso un forte richiamo a La7 per loa M5s eNord a svantaggio di altri partiti; un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all’elevato tempo di notizia fruito da Forza Italia; un richiamo a Sky Tg24 per l’eccessivo tempo destinato a M5s, LeU e; un richiamo aper lo squilibrio registrato nei tempi di parola a favore di LeU. L'articolo: su La7 e Skya M5s e; sua Leu e su Mediaset a Fi proviene da Il Fatto Quotidiano.