Elezioni 2018 | le sfide incrociate dei big nell’uninominale Chi schiererà il Pd contro

SALVINI - Elezioni 2018/ Lega - Kyenge : “Salvini è campione di razzismo” : SALVINI smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Ricorso contro il segretario leghista, "è illegittimo"(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Elezioni Politiche 2018 - il Viminale ammette 75 simboli su 103 : Sono 75 - su 103 presentati in vista delle Elezioni Politiche del 4 marzo - i simboli ammessi dal Viminale. In 19 casi, infatti, il Ministero dell'Interno ha rilevato irregolarità nel contrassegno o dati mancanti nella dichiarazione di trasparenza depositata in base alla normativa vigente. I partiti hanno quindi 48 ore dalla notifica per mettersi in regola.In 9 casi, invece, la carenza documentale è tale che i partiti non potranno proprio ...

Elezioni 2018 - il programma del centrodestra : Alle Elezioni politiche 2018 il centrodestra si presenta con un programma di coalizione condiviso tra Forza...

La nota dei Vescovi delle Diocesi della Lombardia in vista delle Elezioni politiche ed amministrative 2018 : Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche ...

Elezioni 2018 - tutti i parlamentari che non si ricandidano : Dopo le Elezioni nel nuovo Parlamento volti nuovi ma soprattutto molti big della politica dal 4 marzo 2018 cambieranno vita (amore o forza): per molti pezzi da Novanta di Montecitorio e Palazzo Madama i tempi...

Sondaggi Elezioni 2018/ Futuro Premier : Di Maio meglio di Gentiloni - Renzi all’8% : Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader prescelto per governo di larghe intese(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Salvini - Elezioni 2018/ “Lega unico argine al razzismo” : poi striglia Berlusconi sul tetto 3% deficit/Pil : Salvini smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul rispetto del tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Da parte del leghista arriva un secco no...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:20:00 GMT)

Elezioni 2018 : Ecofin preoccupata per esiti : A riportare gli umori del Consiglio di Economia e Finanza dell'Ue, il ministro dell'Economia. Pier Carlo Padoan: 'Colleghi temono interruzione verso stabilità e crescita'

Elezioni 2018 - tutti a promettere tutto. Ma la scuola non ha spazio : “Viene lanciata oggi la petizione dello Snals-Confsal che coinvolge il mondo della scuola, le famiglie e tutti i cittadini al di là di ogni appartenenza partitica o associativa. Con questa petizione lo Snals impegna i partiti a indicare chiaramente nei propri programmi elettorali misure e risorse per la scuola”. Una nota dello Snals Confsal ha ufficializzato un dato di fatto di questa lunga campagna elettorale. Lunga, ma sostanzialmente vuota in ...

Elezioni regionali 2018 - centristi e ex Pdl in lista con Gori (Pd). E Fontana (Lega-Fi-FdI) : "Via centomila clandestini" : Tanta società civile, mondo del lavoro e ordini professionali, l'associazionismo laico e cattolico, un certo numero di ciellini, qualche ex esponente locale del centrodestra, sindaci o assessori di ...

Elezioni 2018 - la scena muta di Delrio : “Junker soddisfatto dall’incontro con Berlusconi?”. Non risponde e se ne va : Il ministro Graziano Delrio questa sera ha partecipato al convegno del Pd dal titolo “Adesso la Lombardia, per la politica che vuole fare meglio”. A margine dell’evento ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Gori: “Sono qui per sostenere Gori che ha una proposta forte per la Lombardia e che può cambiare e fare meglio. Dovrà essere un rinnovamento per i cittadini”. Sulla domanda sull’incontro ...