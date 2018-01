Elezioni 2018 | i simboli Come saranno le coalizioni sulla scheda

SONDAGGI Elezioni 2018/ Astensione Under-25 : un giovane su due non voterà il 4 marzo : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:08:00 GMT)

Elezioni 2018 : al voto con l’inganno - promemoria per l’elettore : Ogni giorno che ci avvicina al voto conferma come il Rosatellum-bis celebrato dai sostenitori come la perfetta mediazione tra proporzionale e maggioritario che ci evitava di votare con il deprecato e monco Consultellum sia qualcosa di ancora peggiore della pericolosissima roulette russa di cui aveva parlato allora Michele Ainis. A sostenerlo oggi è lo stesso costituzionalista che con parole nettissime l’ha definita “perfida, astuta, ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Centrodestra al 37% - risale Renzi e non sfonda Liberi e Uguali : Sondaggi elettorali politici, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo Sondaggio Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:35:00 GMT)

SONDAGGI Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti ‘choc’ - indietro a M5s e centrodestra! : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - candidature Pd. Casini a Bologna - Boschi a Bolzano : Roma, 24 gennaio 2018 - Prima il caso Casini . Poi il caso Boschi . In mezzo, il caso territori in rivolta . Ieri, per Matteo Renzi , è stata una giornata pesante. Asserragliato al Nazareno con i suoi ...

Ultime pensioni 2018 e salario minimo lavoro : così il Pd alle Elezioni politiche Video : Arrivano indiscrezioni sul programma del Partito democratico per le elezioni politiche 2018: si puntera' sulle #pensioni senza stravolgere la riforma Fornero, sul salario minimo per i lavoratori che non rientrino nei contratti nazionali e sugli assegni ai figli. Al programma, informa il Quotidiano Nazionale, stanno lavorando lo stesso Segretario del #Pd, Matteo Renzi, Tommaso Nannicini suo il coordinamento e la redazione dei dieci punti e il ...

Elezioni 2018 - le sfide incrociate dei big nell’uninominale. Chi schiererà il Pd contro D’Alema? : Gli scontri Pd-Leu (da Bologna al Salento), le chance del centrodestra e l’incognita M5S al Sud. E a Bologna, per il Senato, c’è la super sfida tra Casini ed Errani

SALVINI - Elezioni 2018/ Lega - Kyenge : “Salvini è campione di razzismo” : SALVINI smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Ricorso contro il segretario leghista, "è illegittimo"(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Elezioni 2018 - il programma del centrodestra : Alle Elezioni politiche 2018 il centrodestra si presenta con un programma di coalizione condiviso tra Forza...

Elezioni 2018 - il Viminale ammette 75 simboli sui 103 depositati - : Il ministero dell'Interno ne ha bocciati 9 per carenza documentale. Ad altri 19 è invece richiesta la sostituzione del logo e/o l'integrazione della dichiarazione di trasparenza entro 48 ore dalla ...

Elezioni 2018 - il Viminale ammette 75 simboli (su 103 presentati) : Il ministero dell'Interno, esaminati i 103 contrassegni depositati per le Elezioni politiche del 4 marzo, ne ha ammessi 75. In 19 casi il ministero ha invitato i depositanti, in base alla normativa ...