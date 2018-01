Elezioni 2018 | ecco le promesse più ridicole dei principali candidati

Elezioni 2018 - sondaggio shock per il PD : sarebbe crollato al 18% : Il sito di informazione affaritaliani.it, solitamente ben informato circa i rumours di palazzo, ha lanciato una vera e propria bomba che fa tremare i muri del palazzo di Largo del Nazareno dove si trova la sede nazionale del PD. Pare infatti che il partito guidato dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sia accreditato da un sondaggio riservato che circola tra gli addetti ai lavori di percentuali nettamente inferiori a quelle dichiarate ...

Elezioni 2018 - spaccatura nel Pd. Approvate le liste - ma la minoranza non vota : Roma, 27 gennaio 2018 - Verso le 4 del mattino la direzione del Partito democratico approva le liste per le politiche. Ma la minoranza non partecipa al voto. Andrea Orlando aveva chiesto un'ora di ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

PARLAMENTARIE M5S - CANDIDATI ESCLUSI/ Elezioni 2018 - “annullatele - noi epurati” : ecco la ‘roulette’ Rousseau : PARLAMENTARIE M5s, la rivolta dei CANDIDATI ESCLUSI: Elezioni 2018, caos candidature per Di Maio e Grillo. "Annullate tutto, siamo stati epurati": ecco il racconto sulla "Roulette Rousseau"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Candidati Pd - Elezioni 2018/ Liste e nomi oggi in Direzione : Renzi congela Boschi a Bolzano - “spazio a 40enni” : Liste e Candidati Pd, Elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le Liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale". Tommaso Cerno lascia Rep, Boschi "congelata"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Giovani al voto - avanti populismi : M5s e Lega ‘sfondano’ : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Salvini vs Mattarella - “fascismo fece anche cose buone”/ Elezioni 2018 : “idiozia bruciare fantoccio Boldrini” : Salvini vs Mattarella, Elezioni 2018 e Giornata della Memoria: "fascismo fece anche cose buone. Ma preferisco la democrazia alla dittatura". E sul fantoccio bruciato della Boldrini...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:40:00 GMT)

CANDIDATI PD - Elezioni 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Elezioni 2018 - Pd : “Candidiamo Tommaso Cerno” - condirettore di Repubblica : Tommaso Cerno, condirettore de La Repubblica, sarà candidato dal Partito Democratico alle prossime Elezioni. Lo confermano da ambienti del partito, mentre è in corso la fase finale di chiusura delle liste in vista della direzione delle 16. L'articolo Elezioni 2018, Pd: “Candidiamo Tommaso Cerno”, condirettore di Repubblica proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi Elezioni 2018/ Proporzionale : M5s al 27% - Renzi crolla sotto il 23% : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Per Farsi un’idea/ Sulle Elezioni 2018 : su famiglia - lavoro - Europa e impresa - come scegliere? : “Per Farsi un’idea” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Sussidiario e dal Comitato Mimpegno venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso Sala Falck (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:44:00 GMT)

Elezioni Politiche 2018/ Circolo de Il Sussidiario come seguire l'incontro in diretta streaming video Facebook : Circolo del Sussidiario e Comitato MI'IMPEGNO: incontro a Milano in diretta streaming video Facebook sulle Elezioni Politiche 2018. Dialogo con Martina, Gelmini e Lupi; modera Vittadini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:14:00 GMT)

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

LUIGI DI MAIO - M5S/ Elezioni 2018 - "La nostra forza è la partecipazione" : LUIGI Di MAIO, M5s: Elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di MAIO? I dubbi e le "trame" con Di Battista(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:13:00 GMT)