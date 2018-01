Ecco le domande che Facebook farà agli utenti sull' autorevolezza dei giornali

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni : "Le mie canzoni come domande". Eccole in anteprima : E prendimi la mano, scappiamo via lontano in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia. E non capire niente, a parte che l'amore può salvare". La favola (d'attesa, sirene e mare) è nelle mani ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni : «Le mie canzoni come domande». Eccole in anteprima : Al casinò di Sanremo, quando si è trattato di scegliere che mosse giocare, Claudio Baglioni ha evidentemente puntato tutto sull’amore, il tempo (il suo scorrere, la sua assenza), la fine e il suo avvicinarsi, la memoria che a volte arriva come un dono. E qualche altra perla più o meno rara. «C’era spazio per 20 brani: nessuno è leggero, sono punti d’osservazione di questa epoca non chiara, di passaggio, e quindi restano ...

Resto al Sud - da oggi è possibile inviare le domande : Ecco come fare : Dalle ore 12 di oggi, lunedì 15 gennaio 2018, è possibile presentare la domanda per accedere al progetto "Resto al Sud", volto a incentivare, attraverso l'erogazione di alcuni finanziamenti...

Klopp “bombardato” di domande su Coutinho : Ecco come risponde il tecnico del Liverpool : “Non ho nulla da dire su Coutinho, non aiuterebbe ne’ me, ne’ il giocatore, ne’ la societa’. Tutto quello che potrei dire farebbe nascere altre voci ma il calciomercato funziona cosi'”. Jurgen Klopp sceglie la strada del no comment davanti alle insistenti indiscrezioni sul futuro del brasiliano, che in Spagna vedono sempre piu’ vicino al Barcellona. L’unica certezza e’ che l’ex ...

Ma tu li metteresti 50 euro in Bitcoin? Ecco la 7 domande per il cenone del Natale 2017 : Luoghi comuni, previsioni e tormentoni: piccolo manuale di conversazione in vista della cena in famiglia più lunga dell’anno. Quando dopo gli aggiornamenti sulle vite personali di ciascuno, improvvisamente l’attualità irrompe nella chiacchierata

Reddito di inclusione - al via le domande : Ecco a chi spetta il sussidio contro la povertà – LA SCHEDA : Via alle domande per ottenere il Reddito di inclusione, la nuova misura permanente di contrasto alla povertà che potrà riguardare in prima battuta una platea di 490mila famiglie per circa 1,8 milioni di persone nel complesso. A regime, dopo luglio, la misura riguarderà una platea di 700mila famiglie per circa 2,5 milioni di persone. La misura che prevede anche un progetto personalizzato per aiutare il nucleo ad uscire dallo stato di bisogno ...

Reddito di inclusione "fino a 485 euro al mese" : domande dal 1° dicembre - Ecco chi potrà richiederlo : Parte il Reddito di inclusione, la prima misura nazionale di contrasto alla povertà: dal primo dicembre - si legge in una circolare Inps appena pubblicata - sarà possibile fare la...

